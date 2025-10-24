Пересадка сердца: тест-драйв LADA Niva Travel с новым двигателем

Слово «Нива» применительно к автомобилям для российского и тем более советского обывателя всегда звучало гордо и даже культово. Первый отечественный кроссовер покорил не только сердца доморощенных автовладельцев, но и мощно прокатился по планете. И до сих пор в самых разных уголках мира нет-нет да и мелькнет в потоке знакомый кузов — внедорожник продавался и впрямь довольно неплохо. Наша «Нива», ставшая потом «Тайгой», потом LADA 4x4, а теперь и Niva Legend, это как австрийско-немецкий «Гелик» — пусть и кондовое, зато культовое авто, и выпускается едва ли не дольше.

Другое дело — Chevrolet Niva, с недавних пор носящая гордое имя LADA Niva Travel. Владельцы предыдущей версии этого ТС имели к нему ряд вполне обоснованных претензий. И дело даже не в слабой антикоррозийной стойкости кузова: в конце концов, можно раз в два года делать антикор. А вот с тяговитостью мотора тут давно уже была всем очевидная беда.

Об этом говорят едва ли не все владельцы 1,7-литровой 83-сильной Niva Travel — мол, машине движка откровенно «не хватает». Что, конечно, понимал и сам АВТОВАЗ. И наконец разродился решением, вооружив автомобиль новым силовым агрегатом. Его-то в первую очередь портал «АвтоВзгляд» и отправился тестировать в осеннюю Самарскую область.

Конечно, было бы довольно странно не обновить заодно и внешность автомобиля, раз уж принялись за модернизацию по-взрослому. В итоге Niva Travel заметно посвежела: появились иная решетка радиатора, полностью светодиодная оптика для двух топовых версий, новые колесные диски 17-го радиуса, симпатичные цвета кузова, чехол для запасного колеса, дверные ручки и зеркала также в цвет. В ходовой части ступичные подшипники стали нерегулируемыми, а стабилизатор немного «переехал» и поменял форму. Кроме того, 5-ступенчатая КП получила шесть новых деталей.

1/5

Но главная изюминка обновленной LADA Niva Travel спряталась в подкапотном пространстве — 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Вы скажете: тю, всего-то на 7 «лошадок» мощность подросла, и будете правы. Но лишь отчасти, ибо дело не в мощности, а в эластичности и пике крутящего момента, который достигается уже на низах, что очень важно для внедорожника.

В конце концов, максимальная скорость в наших условиях ограничивается камерами на дорогах, а комфортное количество лошадиных сил — тяжким налоговым бременем. В двигателе появилось свыше 50 новых деталей, он стал легче на 25 кг по сравнению с предыдущим 1,7-литровым, получил новую систему впуска.

К тому же теперь ему не страшен заворот клапанов в случае обрыва ремня ГРМ, что немаловажно. Мотор получился более компактным, а доступ к большей части навесного оборудования стал легче, делая процесс ремонта и обслуживания быстрее и удобнее. Что ж, пришло время проверить сие чудо техники в действии.

Первое, что сразу бросается в глаза (а точнее — в уши) — старый добрый гул в «раздатке». Однако, традиция! Как метко подметил мой напарник по тесту, у родителей которого была «Нива»: «такой знакомый звук из детства». На ровной асфальтовой дороге Niva Travel стала управляться лучше и более цепко держаться за асфальт. Все-таки доработки в ходовой, пусть и не сильные, явно пошли на пользу.

1/5

К тому же нам (в полигонных условиях, конечно) удалось «раскочегарить» аппарат до 160 км/ч по спидометру (155 — по навигатору) — существенный прирост «максималки», ведь та же «Шнива» с трудом преодолевала отметку в 130 км/ч. Да и эластичность мотора заметно повысилась: машина без труда ускоряется с 20 км/ч на третьей передаче, двигатель вытягивает.

И все же истинная стихия LADA Niva Travel — грунтовые загородные дороги и бездорожье. Вот тут и становится понятно, для чего изначально создавался автомобиль. Даже на обычной «гражданской» резине Niva Travel уверенно преодолевает песчаные подъемы, глубокие канавы, рытвины и лужи, не пасует и перед мокрой лесной чащей (в период теста в Самарской области весь день шел мерзкий осенний дождь). Но самое потрясающее позитивное открытие ждало нас на внедорожном полигоне на окраине Тольятти.

Niva Travel легко и непринужденно взбиралась на 25-градусные размытые подъемы на... крутящем моменте. Иными словами, при включенной пониженной передаче и с блокировкой дифференциалов она ползет в гору, а водитель даже не прикасается к педалям. Вообще. Раньше такое мог исполнить разве что Land Rover Defender первого поколения. И вот за одни только эти настройки стоит отвесить низкий поклон инженерам АВТОВАЗа, ведь потенциальных покупателей модели не так уж сильно волнует максимальная скорость, зато весьма интересует проходимость.

1/7

Короче говоря, LADA Niva Travel определенно стала лучше и качественнее, а завод ее сейчас продолжает «допиливать», как в свое время доводил до ума Vesta. Надеемся, все у заводчан получится, ведь люксовые «санкционные» иномарки и напичканные компьютерами «китайцы» ездят в основном по крупным городам. Ну а Поволжье, вплоть до Урала, а также практически весь Кавказ предпочитают LADA. Так что наличие относительно доступного и ремонтопригодного в любой местности внедорожника для многих россиян жизненно необходимо.

Эх, еще бы подешевле, но это тема для другого разговора. Пока же предполагается, что LADA Niva Travel с новым мотором появится у дилеров марки в ноябре этого года в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Разница в цене между базовой и топовой версиями составит примерно 300 000 рублей. Прайсы на первую должны стартовать с отметки 1 334 000 рублей, а за последнюю придется выложить 1 614 000 «деревянных».