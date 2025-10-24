Пересадка сердца: тест-драйв LADA Niva Travel с новым двигателем

Другое дело — Chevrolet Niva, с недавних пор носящая гордое имя LADA Niva Travel. Владельцы предыдущей версии этого ТС имели к нему ряд вполне обоснованных претензий. И дело даже не в слабой антикоррозийной стойкости кузова: в конце концов, можно раз в два года делать антикор. А вот с тяговитостью мотора тут давно уже была всем очевидная беда.
Об этом говорят едва ли не все владельцы 1,7-литровой 83-сильной Niva Travel — мол, машине движка откровенно «не хватает». Что, конечно, понимал и сам АВТОВАЗ. И наконец разродился решением, вооружив автомобиль новым силовым агрегатом. Его-то в первую очередь портал «АвтоВзгляд» и отправился тестировать в осеннюю Самарскую область.
Конечно, было бы довольно странно не обновить заодно и внешность автомобиля, раз уж принялись за модернизацию по-взрослому. В итоге Niva Travel заметно посвежела: появились иная решетка радиатора, полностью светодиодная оптика для двух топовых версий, новые колесные диски 17-го радиуса, симпатичные цвета кузова, чехол для запасного колеса, дверные ручки и зеркала также в цвет. В ходовой части ступичные подшипники стали нерегулируемыми, а стабилизатор немного «переехал» и поменял форму. Кроме того, 5-ступенчатая КП получила шесть новых деталей.
Но главная изюминка обновленной LADA Niva Travel спряталась в подкапотном пространстве — 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Вы скажете: тю, всего-то на 7 «лошадок» мощность подросла, и будете правы. Но лишь отчасти, ибо дело не в мощности, а в эластичности и пике крутящего момента, который достигается уже на низах, что очень важно для внедорожника.
В конце концов, максимальная скорость в наших условиях ограничивается камерами на дорогах, а комфортное количество лошадиных сил — тяжким налоговым бременем. В двигателе появилось свыше 50 новых деталей, он стал легче на 25 кг по сравнению с предыдущим 1,7-литровым, получил новую систему впуска.
К тому же теперь ему не страшен заворот клапанов в случае обрыва ремня ГРМ, что немаловажно. Мотор получился более компактным, а доступ к большей части навесного оборудования стал легче, делая процесс ремонта и обслуживания быстрее и удобнее. Что ж, пришло время проверить сие чудо техники в действии.
Первое, что сразу бросается в глаза (а точнее — в уши) — старый добрый гул в «раздатке». Однако, традиция! Как метко подметил мой напарник по тесту, у родителей которого была «Нива»: «такой знакомый звук из детства». На ровной асфальтовой дороге Niva Travel стала управляться лучше и более цепко держаться за асфальт. Все-таки доработки в ходовой, пусть и не сильные, явно пошли на пользу.
К тому же нам (в полигонных условиях, конечно) удалось «раскочегарить» аппарат до 160 км/ч по спидометру (155 — по навигатору) — существенный прирост «максималки», ведь та же «Шнива» с трудом преодолевала отметку в 130 км/ч. Да и эластичность мотора заметно повысилась: машина без труда ускоряется с 20 км/ч на третьей передаче, двигатель вытягивает.
И все же истинная стихия LADA Niva Travel — грунтовые загородные дороги и бездорожье. Вот тут и становится понятно, для чего изначально создавался автомобиль. Даже на обычной «гражданской» резине Niva Travel уверенно преодолевает песчаные подъемы, глубокие канавы, рытвины и лужи, не пасует и перед мокрой лесной чащей (в период теста в Самарской области весь день шел мерзкий осенний дождь). Но самое потрясающее позитивное открытие ждало нас на внедорожном полигоне на окраине Тольятти.
Niva Travel легко и непринужденно взбиралась на 25-градусные размытые подъемы на... крутящем моменте. Иными словами, при включенной пониженной передаче и с блокировкой дифференциалов она ползет в гору, а водитель даже не прикасается к педалям. Вообще. Раньше такое мог исполнить разве что Land Rover Defender первого поколения. И вот за одни только эти настройки стоит отвесить низкий поклон инженерам АВТОВАЗа, ведь потенциальных покупателей модели не так уж сильно волнует максимальная скорость, зато весьма интересует проходимость.
Короче говоря, LADA Niva Travel определенно стала лучше и качественнее, а завод ее сейчас продолжает «допиливать», как в свое время доводил до ума Vesta. Надеемся, все у заводчан получится, ведь люксовые «санкционные» иномарки и напичканные компьютерами «китайцы» ездят в основном по крупным городам. Ну а Поволжье, вплоть до Урала, а также практически весь Кавказ предпочитают LADA. Так что наличие относительно доступного и ремонтопригодного в любой местности внедорожника для многих россиян жизненно необходимо.
Эх, еще бы подешевле, но это тема для другого разговора. Пока же предполагается, что LADA Niva Travel с новым мотором появится у дилеров марки в ноябре этого года в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Разница в цене между базовой и топовой версиями составит примерно 300 000 рублей. Прайсы на первую должны стартовать с отметки 1 334 000 рублей, а за последнюю придется выложить 1 614 000 «деревянных».