Неоклассицизм: тест-драйв кроссовера Dongfeng Huge

Dongfeng Huge можно, конечно, назвать эталонным представителем семейства среднеразмерных китайских кроссоверов, но это будет ошибкой. Он — просто эталонный SUV без выраженной «национальной» составляющей. А точнее сказать — типичный в своей традиционности «паркетник», что мог бы с одинаковым успехом сходить с конвейера любого более именитого и азиатского, и европейского автостроителя. И в этом его главная фишка. О которой, в силу странной маркетинговой политики производителя, не знает большинство российских автолюбителей. Портал «АвтоВзгляд», прохвативший на машине без малого две тысячи километров, постарается исправить упущение.

И начнем, конечно, с «одежки» никем не замеченного новичка рынка, появившегося напомним, у российских дилеров марки летом 2025-го. Его экстерьер выполнен в полном соответствии с устоявшимися канонами жанра: массивная решетка радиатора, светящаяся эмблема, выразительные дневные ходовые огни и головная оптика, интегрированная по последним мировым автотрендам в бампер.

Задняя часть «китайца» украшена горизонтальными фонарями, соединенными аккуратной световой полосой. Солидности добавляют внушительные диски (235/50 R19), обутые в резину именитого шинного бренда, что явно придает нашему герою авторитета. И даже тот факт, что больше, по сути, о внешнем виде автомобиля сказать нечего, настолько классически выверен и аккуратно скроен его «костюм», говорит исключительно в его пользу.

Да, Huge — воплощение сдержанности и некой даже автопатриархальности (чего стоят одни только обычные — не выдвижные! — дверные ручки). Его облик — однозначно и без сомнений ориентирован на семейных покупателей зрелого возраста (и, теоретически, должен прийтись им по вкусу), для которых автомобиль — это, прежде всего, комфорт и функциональность, а не способ самовыражения.

О чем во весь голос и сообщает потенциальным клиентам напрочь лишенный экстравагантности дизайн. Напоминающий, между прочим, что в перспективе это обстоятельство благоприятно скажется на перепродажной стоимости ТС. Ведь мода ветрена и сиюминутна, приходит и уходит, а классика, как известно, остается в веках.

При этом название авто (Huge переводится с английского как «огромный») пусть и не совсем точно отражает его суть (никакой он не гигант), но одно из основных достоинств подчеркивает. Габариты автомобиля (4720х1910х1702 при колесной базе 2825) внушают уважение, а клиренс в 210 мм и вменяемые углы въезда/съезда (17°/25°) намекают на определенные внедорожные возможности (в рамках немного размытого направления к даче или нечищенных зимой городских улиц).

А если сравнивать его с другой свежей моделью бренда — по-молодежному выпендрежным и тоже явно недооцененным целевой аудиторией «маленьким» кроссовером Dongfeng Mage — то разница в размерах не кажется такой уж великой. Huge лишь чуть длиннее и выше (на 70 и 72 мм соответственно, а в ширину и вовсе такой же). Однако именно эти (на первый взгляд — незначительные) сантиметры, ну и плюс чуть растянутая база, создают принципиально иное ощущение пространства салона.

Также отличающегося сдержанной, классической атмосферой: осознанный, так сказать, консерватизм, апеллирующий все к тем же семейным автолюбителям. Так, в отличие от маниакального стремления большинства автостроителей КНР превращать торпедо в безликую цифровую панель, интерьер Huge построен на принципах логики и простоты.

И пусть сенсорный экран мультимедийки со своими скромными по нынешним временам 12-ю дюймами все же присутствует, акцент сделан на другом. Ключевые системы управления — климат-контроль, обогрев стекол — реализованы через отдельные физические кнопки и регуляторы. Да еще клавиши стеклоподъемников — правильные, привычные.

Подобное «олдскульное» решение точно оценят граждане, предпочитающие командовать автомобилем, не отвлекаясь от дороги. Как и толику современности — машина поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. При этом органы управления не просто функциональны, но и приятны в использовании.

Два массивных вращающихся диска регулировки температуры и скорости работы вентилятора действуют с точностью шкалы высококлассного аудиооборудования. К сожалению, штатная акустическая система не выдерживает такого же сравнения, демонстрируя посредственное звучание. Но для Высоцкого с Визбором, не говоря уж о Шаове, ее возможностей более чем достаточно.

Ну а в целом качество отделочных материалов и их подгонки превосходит ожидания от авто данного сегмента. Производитель заявляет о применении мягких комплектующих на большинстве поверхностей и, если по гамбургскому счету, это тактильно действительно так. Сборка, повторим, тоже не вызывает нареканий — в салоне отсутствуют посторонние шумы, скрипы, люфты.

Если говорить об опциях «излишнего» комфорта, то к услугам седоков панорамная стеклянная крыша со сдвижным люком, а переднему пассажиру досталась еще и оттоманка с возможностью «уронить» кресло в полулежачее положение. А вот его задним спутникам повезло чуть меньше. Хотя, с другой стороны, как сказать.

На диване легко и непринужденно разместятся трое: его регулирующаяся по наклону спинка и отсутствующий как класс центральный тоннель (машина-то исключительно переднеприводная) им в этом помогут. Правда, подушки сидений тут по-китайски коротковаты и лишены подогрева, хотя дефлекторы воздуховодов присутствуют. Ну и еще можно посетовать на явный дефицит USB-портов: в наличии только один.

Практичный багажник объемом 770 литров (по-китайски без шторки, увы) легко трансформируется в ровную грузовую платформу на 1586 л. Единственное неудобство — отсутствие электропривода двери: ее приходится открывать/закрывать вручную. Но если оставить придирки, то можно сказать, что философия интерьера Dongfeng Huge строится на разумном консерватизме.

Автомобиль предлагает не технологические изыски, а эргономичную и по-своему уютную среду, представляющую куда большую ценность для определенной и достаточно массовой категории российских водителей. К тому же и едет он столь же «уютно»...

Удобно устроиться за сплюснутым штурвалом «Хьюджа» можно без проблем человеку любой комплекции и роста. И пространства над головой — с запасом, и кресло вполне достаточной длины и ширины. Мультируль регулируется по наклону и вылету (тут хочется заметить, что диапазоны этих регулировок могли бы быть и шире, что особенно актуально для людей субтильного телосложения).

Селектор переключения передач — все тот же здоровый консерватизм: мощный, удобный (руку не хочется снимать) с четкими переключениями в отличие от непонятной светящейся «пимпочки» Mage, заставляющей своими невнятными перемещениями на доли секунды задумываться, а в правильное ли положение ты его толкнул. Справа от него — столь же мощная «шайба» выбора режимов езды. Короче говоря, к эргономике «капитанского мостика» не придраться.

Как и к ездовым манерам этого «чайнакара». Что и не мудрено, ведь в нем, как и в Mage, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал, конструкторы использовали европейскую (концерна Stellantis) «тележку» CMP (Common Modular Platform), которую китайцы с помощью тех же спецов PSA превратили уже в собственную платформу DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture).

Даже на высокой скорости автомобиль уверенно держит дорогу, если, конечно, она не запредельно высока. На «сверхскоростях» около 150 км/ч, доступных на некоторых наших «платках», да еще в режиме «Спорт» машиной приходится подруливать. Причем независимо от того, какие настройки «баранки» водитель выбрал.

При этом 1,5-литровый турбированный движок Huge с его 197 л.с. беспомощным не назовешь: он вполне позволяет и оторваться на магистрали, и «пошустрить» в городском потоке: динамики хватает практически во всем диапазоне скоростей. Впрочем, многочисленные, но все же недостаточные для реального «спорта» и заводские, и предлагаемые производителем «индивидуальные» настройки ходовой, рулевой и тормозной систем располагают и даже подталкивают к неторопливому перемещению в пространстве без излишнего «шумахерства». Плюс не стоит забывать, что при активном педалировании заметно растет расход топлива — до 10-11 л на «сотню».

Агрегатирован двигатель с 7-ступенчатым «роботом» Getrag с двойным сцеплением. Этот тандем очень неплохо показывает себя в городской езде: никаких вам рывков и «прыжков» в светофорных стартах или вялотекущих заторах. Но вот на трассе коробка чуть-чуть задумчивее, чем хотелось бы, реагирует на хотелки «рулевого».

Не то чтобы этот нюанс раздражал или сильно мешал динамичному, скажем, обгону, но за девять секунд до 100 км/ч кроссовер явно выходит, и это надо учитывать. Однако в штатных режимах никакой задумчивости коробка не демонстрирует, достаточно оперативно реагируя на водительские упражнения с педалью газа.

Что касается подвески (спереди — McPherson, сзади — многорычажка), то ни на хорошем асфальте, ни на плохом, ни на в меру разбитой грунтовке она не досаждает. Над ее энергоемкостью конструкторы потрудились неплохо: машина мягко переваривает и шоссейные стыки, и ухабы проселков, даже если по последним дубасишь 60-80 км/ч. Исключение — слишком уж глубокие ямы и мощные ухабы. Нет, дело до откровенных пробоев не доходит, но ощущения в прямом смысле зубодробительные.

Зато за время двухнедельного теста в самых разных дорожных условиях не было замечено боковых кренов, даже если в азарте дальнего вояжа (успеть бы доехать до темноты!) штурмовались довольно стремные повороты на стремных же скоростях.

Dongfeng Huge — не попытка удивить или выделиться. Это кроссовер для тех, кто ценит классику, комфорт и практичность. Он предлагает сбалансированный набор качеств: простор, надежность, удобство в управлении и езде — без лишних технологий и вычурного дизайна.

Одним словом, большой автомобиль, цена которого начинается от 2 990 000 рублей, вполне заслуживает внимания моторизованных соотечественников, обремененных большой семьей, дачей и обязательными летними вояжами к теплому морю.