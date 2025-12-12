Властелин колёс: тест-драйв нового Changan CS75 Plus с полным приводом

Предыдущий Changan CS75 Plus — тот, что поступил в российскую продажу в ноябре 2024-го — был весьма неплох, хотя и имел существенный для SUV-D недостаток — отсутствие полного привода. Для страны, где пуховики в моде почти круглый год, а дороги заканчиваются там, где начинается направление, это серьёзный минус, но китайцы исправились. Причём они не просто внедрили муфту и поколдовали над внешностью, а переработали модель настолько основательно, что впору говорить о новом поколении. Так давайте же о нем и поговорим!

Премьерный тест-драйв нового Changan CS75 Plus, который добрался до нашей страны только в полноприводной версии, проходил в Мурманской области, где заполярная зима проверяет технику на прочность куда строже любого испытательного полигона. Но о «железе» — чуть позже.

«Встречают по одежке», а первое, что бросается в глаза при знакомстве со сменившим генерацию кроссовером — он заметно подрос. Не то чтобы предшественник казался компактным, но автомобиль прибавил 60 мм в длину и 45 мм в ширину. При этом высота уменьшилась на 5 мм, что придало силуэту более приземистый, хищный вид. Колёсная база выросла сразу на 90 мм — и это, забегая вперёд, здорово чувствуется в салоне.

Кузов предлагается в шести спокойных благородных оттенках, и лично мне приглянулся «воздушный голубой» — он придаёт машине особо очаровательный вид. И еще кое-что о внешности: команду дизайнеров в Changan возглавляет Клаус Зичиора (раньше он трудился в Volkswagen Group), и определённое сходство CS75 Plus с «Фольксвагенами» ID-серии неслучайно. Что ж, если уж на кого-то и походить, то почему бы не на немцев — далеко не самый дурной пример для подражания.

ВНУТРЕННИЙ МИР

Открываешь дверь, садишься в машину — и понимаешь, что здесь поработали на совесть. Три экрана объединены под стеклом, создавая впечатление цельной цифровой панели. Материалы отделки приятные на ощупь, никакого дешёвого или скрипучего пластика, который обычно выдаёт «поднебесное» происхождение. Особенно хороши велюровые вставки — они добавляют интерьеру уюта и тактильного разнообразия. Проводишь рукой, и хочется провести ещё раз.

Цветов салона на выбор два: чёрный и бежевый. Потолок при этом может быть только чёрным — тоже одна из последних тенденций автомобильной моды. Панорамная крыша предусмотрена не только в старшей, но и в младшей комплектации (их всего две), что не может не радовать. Она визуально добавляет еще больше пространства, которого, впрочем, и так вполне хватает. Дополнительные 10 мм для ног и 23 мм над головой на заднем ряду — цифры вроде бы скромные, но разница реально чувствуется. На диване комфортно даже рослым пассажирам: ужиматься и мириться с упирающимися в спинку коленями не придется.

По всему салону разбросана 21 ниша для хранения мелочей — можно распихать телефоны, очки, документы, бутылки с водой, и ещё останется запас для всякой дорожной ерунды. Такую продуманность начинаешь по-настоящему ценить в дальних поездках, где каждая вещь должна быть на своем месте, чтобы не улетать при каждом резком повороте.

Сиденья — отдельная песня, причём песня приятная. Подушки кресел стали длиннее: мне, человеку не самого высокого роста, это не особо заметно, но длинноногие водители оценят. Обращают на себя внимание подголовники интересной формы и ремни безопасности, встроенные прямо в спинку сиденья — выглядит необычно, современно и стильно.

Полный зимний пакет включает в том числе подогрев всех кресел и руля, причём управление выведено на честные физические кнопки — не нужно продираться через дебри меню в поисках нужного пункта. Есть вентиляция и массаж. А переднему пассажиру доступна оттоманка и «нулевая гравитация»: с одной стороны, маркетинговая уловка, с другой — возможность вытянуться и подремать с комфортом в перерыве во время длинного перегона. В общем, в плане обустройства никаких нареканий.

ВОПРОС ПРИВЫЧКИ

А вот мультимедийная система оставила двойственное послевкусие. С одной стороны, имеется «VK Музыка», что для меня, пользователя именно этого стримингового сервиса, очень удобно. С другой — карты на базе «Яндекса» заставляют нервничать. Как уже было сказано, премьерный тест проходил под Мурманском, где глушилки GPS, кажется, уже стали частью местного колорита наравне с северным сиянием. Маршруты сбивались, перестраивались, а однажды карты и вовсе отказались загружаться, оставив нас наедине с интуицией и дорожными указателями. Насколько это проблема самой системы, а насколько — суровой заполярной реальности, сказать сложно.

К тому же новый Changan CS75 Plus чрезмерно «сенсорный». Да, предусмотрено несколько физических клавиш климата, но настройки зеркал, детальных параметров «погоды» и много чего ещё спрятаны под свайпами. Кроме того, «менюшки» скрываются слишком быстро — порой не успеваешь ткнуть в нужную иконку, и приходится начинать заново. И русификация откровенно сырая: в иных разделах встречаются французский и узбекский языки, непонятные сокращения. Конечно, мелочь, да и исправят наверняка со временем, но всё же.

Еще пара странных решений, несвязанных с мультимедиа. Левый подрулевой рычажок перегружен функциями до предела: тут и поворотники, и управление светом, и стеклоочистители — с непривычки постоянно путаешься. Стеклоподъёмники работают по обратной логике: тянешь кнопку на себя, а стекло ползёт вверх. Клавиши на руле подсвечиваются тускло, в сумерках превращаются в игру «угадай на ощупь». Но всё это несмертельно, свыкнуться можно, хотя вопросы к инженерам, которые это придумали, остаются.

Порой забываешь и том, что селектор коробки передач тут не в традиционном месте, а под рулевой колонкой. Поначалу это даже вызывает лёгкий ступор: рука тянется к центральному тоннелю и находит там пустоту. Но довольно быстро осваиваешься, одобряя такое решение. Освободившееся пространство заняли подстаканники и площадка для пары смартфонов — левая половина с беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт с охлаждением. Она, кстати, реально «напитывает» мобильник быстро, и телефон при этом не превращается в раскалённую сковородку — проверяли специально.

Тем, кто планирует на новом Changan CS75 Plus активно путешествовать, следует знать, что на заднем ряду предусмотрен всего один USB-порт. А на переднем можно играть в игры на экране — это развлечёт пассажира в глухой пробке, хотя вряд ли станет решающим аргументом при выборе автомобиля.

Багажник «семьдесят пятого», раз уж заговорили о путешествиях — это однозначный плюс, жирный и безоговорочный. Глубина и ширина около метра, высота 700 мм, объём от 610 до 1505 л в зависимости от положения спинок заднего ряда. Сюда влезет всё необходимое для семейной поездки, включая коляску, чемоданы, рюкзаки, пакеты. Под полом прячется органайзер и докатка. Погрузочная высота комфортная, проём широкий, никаких коварных порогов, о которые можно ободрать сумки или голени.

НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ

Под капотом нового Changan CS75 Plus обосновался модернизированный 2-литровый турбомотор Blue Core. Инженеры выжали из него дополнительные 9 «лошадок» и 10 Нм крутящего момента — теперь это 235 сил и 390 Нм соответственно. Казалось бы, прибавка на бумаге скромная, но характер двигателя изменился ощутимо.

Мотор стал эластичнее, он охотнее откликается на педаль газа и не заставляет томиться в ожидании при обгонах. Разгон до сотни занимает 7,4 секунды — для кроссовера весом в 2 тонны результат более чем достойный. Обещанный расход топлива — 8,8 литров на сотню в смешанном цикле. К слову, Changan допускает использование 92-го бензина.

Аккомпанирует движку 8-диапазонный «автомат» Aisin — старый знакомый по многим моделям разных брендов, проверенный временем и миллионами километров. Коробка работает чётко, без задержек и лишних раздумий. Передачи сменяются настолько гладко, что порой вообще забываешь о существовании привычной трансмиссии. Словно движешься на электромобиле, оснащенном простым одноступенчатым редуктором.

Что же до полного привода, то система BorgWarner 6-го поколения стала тем самым козырем, которого так не хватало предшественнику. Муфта срабатывает за 0,2 секунды практически незаметно для водителя — задняя ось подключается раньше, чем успеваешь понять, что она вообще нужна. Появились 3 новых режима движения: «Снег», «Грязь» и «Песок». Теперь их в сумме шесть — плюс прежние «Эко», «Нормал» и «Спорт».

Заполярье встретило нас всеми прелестями настоящей зимы — снегом, льдом и температурами, при которых хочется сидеть у камина, укутавшись в плед. Но CS75 Plus справлялся на удивление уверенно.

Режим «Снег» делает реакции плавными и предсказуемыми, электроника не душит машину избыточными вмешательствами, но и не даёт ей закопаться в снегу. Автомобиль уверенно преодолевает сугробы там, где переднеприводная легковушка, скорее всего, уже бы буксовала и слезно просила о помощи.

Углы въезда и съезда составляют 20 и 25 градусов соответственно, клиренс — 190 мм. Покорять серьёзное бездорожье на этом кроссовере мы бы не рискнули, но для заснеженных дворов, зимних дач и разбитых грунтовок возможностей хватит с лихвой.

Испытывать режимы «Грязь» и «Песок» не пришлось, а вот в «Спорте» прокатились. И, знаете, он превращает машину в совершенно другое существо — резкое, взволнованное, готовое сорваться с места при малейшем нажатии на газ. Отклик становится настолько острым, что в городском потоке нужно постоянно контролировать правую ногу, чтобы не пугать пассажиров внезапными рывками. Для спокойной повседневной езды лучше оставаться в «Нормале», а «Спорт» приберечь для пустых сухих загородных трасс, где можно позволить себе немного похулиганить.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Платформа автомобиля, кстати говоря, тоже новая, и это чувствуется буквально с первых метров. Инженеры снизили центр тяжести, увеличили жёсткость кузова на кручение на 15% и расширили колею.

Но что особенно порадовало — так это подвеска. Она настроена просто отлично, с тем самым балансом между комфортом и управляемостью, который нечасто встречается у «китайцев». Мелкие неровности глотает незаметно, на крупных ямах не пробивается, а в поворотах держит машину собранно и предсказуемо. Кажется, над настройками работали те люди, что сами ездят на автомобилях, а не только смотрят на графики в компьютере.

Тормоза адекватные, обзорность хорошая, видимость в темноте — на высоком уровне. Но система автоматического управления дальним светом чуть расстроила: слишком поздно переключается на ближний при появлении встречных. Приятное дополнение — камера кругового обзора на 540 градусов, автопарковщик и встроенный видеорегистратор.

У нового CS75 Plus спереди установлены двойные шумоизоляционные стёкла, как и у предшественника. И на скоростях до 80 км/ч в салоне тихо и благостно. Но стоит придавить газ посильнее, и задние пассажиры уже с трудом разбирают, что говорят передние. Если задёрнуть шторку панорамного люка, становится чуть лучше, но проблема не решается. Для городского кроссовера терпимо, однако для дальнобойных семейных вояжей хотелось бы большего акустического комфорта. Впрочем, идеальных машин не бывает — приходится расставлять приоритеты.

Что еще важно знать о новичке рынка? Кузов у Changan CS75 Plus оцинкован полностью кроме крыши. В презентации говорилось и об усиленной антикоррозийной обработке. Заявлена повышенная (по сравнению с моделью предыдущей генерации) устойчивость к ударам спереди, сбоку и сзади, но проверять это на практике, слава богу, не пришлось.

Управлять некоторыми функциями можно со смартфона благодаря телематике — запускать двигатель, настраивать климат, отпирать/запирать замки, проводить диагностику основных систем. А поставляют «семьдесят пятый» в Россию из Китая, а не из Казахстана, как писали некоторые СМИ.

А СТОИТ ЛИ?

Подводя черту, нужно сказать главное: Changan CS75 Plus нового поколения получился автомобилем без явных провалов и с массой достоинств. Да, есть шероховатости в интерфейсе и вопросы к шумоизоляции. Да, некоторые эргономические решения вызывают искреннее недоумение. Но в сухом остатке — это современный, комфортный и богато оснащённый кроссовер, который даёт многое за свои деньги.

Особенно если учесть, что он почти на 500 тысяч рублей дешевле нынешнего лидера сегмента SUV-D — модели Geely Monjaro. При сопоставимом уровне оснащения и вполне сравнимых ездовых повадках этот аргумент игнорировать сложно. А вообще, китайские автомобили давно перестали быть утешительным призом для тех, кому не хватило денег на «нормальную» машину. И свеженький CS75 Plus — очередное тому подтверждение. Весомое и убедительное.