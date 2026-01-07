Съест Lixiang и не подавится: тест-драйв гибридного кроссовера GAC S9

Наши люди распробовали гибридные кроссоверы марки Lixiang и довольно охотно их покупают. Хотя, с другой стороны, многие их владельцы уже разочаровываются в этих чудесах техники. Но есть ли альтернатива пресловутым Li, в свое время действительно взорвавшим наш рынок? Концерн GAC как раз ее и предлагает. Вот он — полноразмерный S9. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» оценил новинку автопрома КНР, и рассказывает, может ли она потеснить традиционных лидеров сегмента в России.

Китайские автостроители все увереннее идут в класс премиальных SUV. Встречайте машину, которая только что из «печки» — GAC S9. На домашнем рынке его знают как GAC Trumpchi S9. Флагманский гибридный кроссовер дебютировал в этом году в Шанхае. Был он показан и на автосалоне в Гуанчжоу.

Но главная новость в том, что «паркетник» должен приехать и к нам. Во всяком случае, об этом говорит сам производитель. На презентации представители марки интересовались у автожурналистов, какая версия больше подходит для нашего рынка — пятиместная или шестиместная. Так и хотелось сказать — везите обе. Нам таких машин сейчас не хватает.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛАСС

В прошлой жизни класс полноразмерных SUV в России был богат и разнообразен. Помянем добрым словом Toyota Highlander, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. В новой реальности «японцев» и «корейцев» заменили «китайцы», самым интересным из которых, повторимся, был и остается Lixiang L7. Богато нафаршированный гибрид наши автолюбители встретили на ура. Надеюсь, что со следующего года у него появится его конкурент в виде GAC S9.

1/5

По габаритам «девятка» уверенно входит в этот сегмент. Длина — 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, а колесная база достигает 2930 мм. Сухие цифры дают понять, что в салоне будет просторно. Причем на всех трех рядах. А длинная база наделяет кроссовер хорошей плавностью хода.

ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА

Внешне — ничего удивительного. В изгибах кузова S9 нет вычурных линий или агрессивных решений — наоборот, автомобиль выглядит очень сдержанно и сильно смахивает на младший GAC Trumpchi S7. Вообще, унификация стала фишкой китайских производителей. По такому же пути идет Lixiang. Лично я до сих пор, не могу точно определить какая модель передо мной — L6 или L7. В случае с GAC будет чуть легче.

Пока это редкий автомобиль на наших дорогах. Сейчас их завозят только «параллельными» путями. Цена стартует от 5 650 000 рублей. И пока народ их не распробовал. А ведь прайс очень вкусный, да и в целом гибрид смотрится как взрослый автомобиль для статусной целевой аудитории. Светодиодные фары соединяет светящаяся полоса, которая проходит через всю переднюю часть. Корма массивная. На дороге такой кроссовер точно будет заметен.

В салоне тоже без революций. Он выполнен в современной китайской стилистике: минимум обычных кнопок, по центру — огромный монитор диагональю 15,6 дюймов, на центральной консоли — две беспроводные зарядки для телефонов. Никаких излишеств.

1/4

Так как это шестиместный автомобиль, для начала сажусь на второй ряд. Здесь два капитанских кресла. Места — вагон. Удобную посадку найдет человек любого роста. Есть вентиляция, подогрев, массаж сидений и, конечно же, электрорегулировки. Кстати, выдвигается и оттоманка. Все как в «бизнесе» авиалайнера.

В потолок вмонтирован отдельный большой дисплей: в дороге можно смотреть фильмы. Но и это не все. Света интерьеру добавляет панорамная крыша. А еще у правого пассажира есть выдвижной столик. Действительно очень богато. Не хуже, чем в Lixiang.

На третьем ряду, понятное дело, не разгуляться. Но тут интересно другое. Из багажника можно нажать кнопку и тогда кресло второго ряда отодвинется чуть вперед, а спинка третьего сложится вровень с полом. Получается четырехместный салон с большим багажником. Очень удобно.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

GAC S9 — результат работы стратегического альянса GAC, Huawei и производителя тяговых батарей CATL. Кроссовер базируется на платформе EV+, разработанной специально для электрокаров и гибридов. Его силовая установка — типичный параллельный гибрид. То есть бензиновый 1,5-литровый мотор отдачей 160 сил подзаряжает батарею емкостью 44,5 кВт·ч. Хотя на высокой скорости он может подключаться напрямую к передним колесам.

Батарея, в свою очередь, питает два электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность системы — 500 лошадей. Внушает! Запас хода достигает 1200 км, так что из Москвы до Питера можно съездить без дозаправки. У нас такие гибриды уже умеют обслуживать, но надо знать особенности. В бензиновый мотор обязательно заливать маловязкое масло. А еще двигатель постоянно недогрет. Особенно зимой, потому как просто не успевает выйти на рабочие температуры. Так что за его техническим состоянием нужно следить.

1/3

Теперь — за руль. Площадка для тест-драйва небольшая, поэтому полноценной проверки не получилось. Тем не менее, все равно есть, что сказать. Кроссовер начинает движение на электротяге — мягко, тихо и без вибраций. Подвеска заточена на комфорт: неровности сглаживаются, кузов не раскачивается. Он будто летит над дорогой. Точность рулевого управления от спортивного далека. Настройки характерны для больших машин. Поворачиваешь руль, и машина плавно повинуется воле водителя. Никакой спешки.

На диагональном вывешивании видно, как работают электронные блокировки. Тормоза «подкусывают» колеса, висящие в воздухе, и авто медленно ползет вперед, переваливая через искусственные неровности. Идиллию нарушил только крупный «лежачий полицейский». Преодолевая его, машина буквально вздрогнула. Непонятно, с чем связано такое нервное поведение. Чтобы разобраться, нужен полноценный тест на дорогах общего пользования.

Автомобиль свежий, поэтому даже в китайских соцсетях по нему мало отзывов. «Девятку» хвалят за комфорт, простор на втором ряду и качество материалов отделки. Критикуют за интерфейс мультимедиа, который кажется перегруженным, и за логику меню — она не всегда интуитивно понятна. Впрочем, это типичная ситуация для новых азиатских моделей, где многие вопросы решаются обновлениями. Что же, ждем машину в России.