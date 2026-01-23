Многодверный: тест-драйв электрического кроссовера GAC Hyptec HT

Еще в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что концерн GAC планирует представить в России два своих суббренда — Aion и Hyptec. И вот уже кроссовер Hyptec HT с купеобразным кузовом уже во всю проходит в нашей стране сертификационные тесты. То есть до официального дебюта на просторах нашей Необъятной осталось совсем немного. Это радует, потому как грядущая новинка рынка действительно достойна внимания. В этом убедился портал «АвтоВзгляд», поездив на машине в Китае, и готов поделиться первыми впечатлениями.

Ваш корреспондент следил за появлением Hyptec HT и, кажется, знал про эту машину все. Но когда увидел автомобиль вживую, только руками развел — китайцы в очередной раз реально удивили. Они сделали то, о чем раньше те же европейцы вообще не думали. Например, у SUV двери открываются по-разному. Это зависит от комплектации. Заинтриговал? Тогда давайте по порядку.

С КРЫЛЬЯМИ И БЕЗ

История Hyptec HT началась не вчера. Сам бренд Hyptec (ранее Hyper) в структуре концерна GAC задумывался как витрина технологий. Это не массовый Aion, а шаг в сторону настоящего премиума. Прообразом серийного Hyptec HT стал концепт GAC Space, показанный в 2021-м на автосалоне в Гуанчжоу.

Тогда он выглядел слишком смело, чтобы стать серийной моделью. Видимо, этого от него и не требовалось. GAC использовал проект как демонстрацию нового курса: «поднебесный» автопром, мол, больше не собирается догонять — он хочет формировать тренды.

Главной «фишкой» нашего героя стали распашные двери с подъемным механизмом, которые в концепте открывались почти как шлюз космического корабля. Именно здесь впервые появились те самые «крылья чайки», что перекочевали на Hyptec HT. В серийном варианте, показанном в 2024-м, двери, конечно же, проще. Тут китайцы явно подсмотрели идею у Tesla Model X. Также как и у электрокара Илона Маска «крылья» оснастили дополнительными шарнирами. Они могут «складываться» в условиях тесной парковки.

1/2

Интересно, что немногим позже вышла версия с обычными задними распашными дверками. Это не рестайлинг, а именно параллельная модификация. На мой взгляд — очень прагматичное решение. Такого еще пока не делал никто.

«Крылья чайки» производитель оставил только самой дорогой комплектации. И не прогадал. По отзывам китайских дилеров, «крылья» пугали консервативных покупателей, выбиравших машину на каждый день. К тому же были вопросы и к долговечности электроприводов.

На тесте была как раз такая более демократичная версия. У нее безрамочные двери с двойным остеклением. Садиться на задний ряд удобно, ведь по размерам машина сопоставима с BMW X6 и электрическим Mercedes-Benz EQE. Это полноценный крупный SUV: 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину, а колесная база равна 2935 мм. Внешность — яркая. Узкая светодиодная оптика, гладкие поверхности, купеобразный силуэт. HT заметен на дороге.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Салон исполнен с явным расчетом на публику, уставшую от спартанского минимализма Tesla. Отличная отделка кожей, мягкий пластик, аккуратная подсветка. По центру — большой сенсорный дисплей. А вот цифровая приборка — крошечная. Ее разместили почти у основания лобового стекла. В общем, типичный китайский подход.

Днем ранее я откатал на полигоне седан Hyptec GT. Теперь сижу в HT и не могу найти принципиальных отличий. Двери изнутри отпираются кнопками, а на центральном тоннеле находится привычная почти для всех современных азиатских машин беспроводная зарядка на два гаджета. Похоже, китайцы перенимают немецкий подход. В машинах концерна Volkswagen тоже все унифицировано и никого такой подход уже давно не смущает.

1/6

У водительского кресла широкий набор электронастроек. А вот руль регулируется только вручную. Места много над головой и в плечах: тут будет комфортно как рослому седоку, так и полному человеку.

Быстро нашел удобную посадку и включил музыку: очень, между прочим, достойную. Звук тут Dolby Atmos, а в салоне два десятка динамиков. По два из них вмонтированы в спинки передних кресел. Вполне себе неплохо.

Сзади пространства тоже в достатке, и это несмотря на купеобразный кузов. К сервису тоже нет претензий. На спинке водительского сиденья есть откидной столик, а внизу пассажирского имеется подставка для ног: совсем как в бизнес-классе самолета.

ТЯЖЕЛОВЕС

По технике Hyptec HT — чистый электрокар с одним электромотором на задней оси. Но есть выбор из трех модификаций. Базовый вариант — это 245 сил. У средней версии движок развивает 340 л.с. У топовой такая же мощность, но батарея большей емкости, увеличивающая «дальнобойность»: в зависимости от комплектации «электричка» способна на одной «заправке» пройти до 820 км.

Архитектура 800-вольтовая, значит быстрая зарядка — не красивое название, а реальность: от 10 до 70% аккумулятор набирает примерно за четверть часа. В российских условиях из-за особенностей зарядных станций, уверен, заряжаться будет куда дольше.

1/6

Тест-драйв на закрытой площадке был, честно говоря, коротким. Но кое-что о машине сказать можно. Разгон уверенный, без истерик, но с хорошим подхватом. Подвеска настроена на комфорт. Кстати, она тут дорогая — двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади.

Серию «лежачих полицейских» ходовая проглотила и не поморщилась. Запнулась только на самом крупном: тут кузов ощутимо качнуло, но пробоя амортизаторов не было. Руль точный для кроссовера, но чувствуется, что машина весит немало. Так что есть ощущение, что управляешь тяжеловесом, хотя с виду «паркетник» кажется легким.

Конечно же, при всей внешней привлекательности это не спорткар, а быстрый и тяжелый «гран-туризмо» для города и трассы. Хочется скорее оценить его уже на российских дорогах. Что касается цены, то про нее пока сказать трудно. Однако исключительно задний привод сделает Hyptec HT дешевле полноприводных конкурентов. Но как ни крути, грабительский утильсбор не позволит повесить на него более-менее доступный ценник.