Как подружиться с китайским аристократом: тест-драйв большого кроссовера Hongqi HS7

Признайтесь, вы тоже, когда слышите про «премиальных китайцев», только плечами пожимаете? Мол, окей, кожа, шпон, экраны, но душа-то где? Что ж, готовьтесь удивляться. Hongqi HS7 — не просто очередной кроссовер с наклейкой «люкс». Это машина с родословной в 64 года, предки которой возили самого председателя Мао. А теперь она хочет возить вас, вашу семью и вашу собаку. И у нее, кажется, получается. Но чтобы раскрыть весь ее характер, придется немного потрудиться. Считайте этот материал инструкцией по эксплуатации китайского аристократа.

И сразу надо сказать, что, присматриваясь к покупке этого авто, стоит сразу отбросить сомнения в его в породистости. Hongqi — это не юная марка-попугай, а старейший автобренд Поднебесной, с 1958 года катавший первых лиц КНР. Представьте себе нечто среднее между нашими ЗиЛами и «Чайками», но дожившее до эпохи интернета.

После периода подражательства в 2018 году бренд переродился. И новый HS7 — часть его новой стратегии: уже не казенный лимузин, а технологичный семейный лайнер для тех, кто ценит историю, но не хочет упускать современные инновации, технологичность и комфорт. Так что, садясь за руль, помните: вы ведете не просто кроссовер, а кусочек китайской автомобильной иконы, который научился улыбаться.

ИЗЯЩЕСТВО МОНУМЕНТАЛЬНОСТИ

Пять метров в длину — звучит угрожающе. Но китайские дизайнеры поступили мудро, не став лепить угловатый монолит. Чего стоит одна только линия задней стойки — в ней есть что-то от элегантности европейской дизайнерской школы. Грозная же парадная решетка радиатора, ставшая фирменным знаком Hongqi, говорит о статусе, при этом общие мягкие формы кузова больше намекают на семейное предназначение авто, а не на службу в корпоративном автопарке. Машина не просто большая — она монументально-изящная и всегда готовая угодить хозяину.

Тут даже багажник — вместительный и отменно организованный — открывается простым взмахом ноги владельца, вышедшего из супермаркета с горой покупок, под проекционным датчиком у бампера. Отличное решение для семейного транспортного средства.

РАСШИФРОВЫВАЯ РОСКОШЬ

Однако открывая массивную дверь SUV, нужно быть готовым к странным, на первый взгляд, контрастам. С одной стороны — никакой кричащей вычурности, только сдержанная, даже чопорная элегантность. А с другой — вопиющая роскошь в виде, например, повсеместных вставок из натурального (и дорогущего) эвкалиптового шпона и кожи Nappa. Правда, роскошь зачем-то «замаскированная»: тот же шпон сделан откровенно глянцевым, отчего поначалу кажется простым пластиком. Но присмотритесь внимательнее, чтобы оценить текстуру материала.

И — тишину. Двухслойные стекла и толстый слой шумоизоляции превращают эту «квартиру на колесах» в подобие вакуумной капсулы. А в бардачке ждет сюрприз — коробочка со сменными картриджами для ароматизатора системы вентиляции. Хотите дышать воздухом альпийских лугов или морского бриза? Запросто. Это не просто комплимент производителя клиенту, а создание атмосферы.

Немного может разочаровать настройка водительского кресла, несмотря на возможность его регулировки в 10 направлениях. Во всем виновата короткая подушка. Но этот недостаток нивелируется механическим подколенным упором — оттоманкой. Выдвиньте его до упора — и ноги получат правильную опору. Странно, конечно, что Hongqi не предлагает в этой машине опции массажа. Но в целом и водительское, и пассажирское сиденья очень неплохо держат в своих плотных объятиях, не позволяя устать даже в долгом перегоне.

Что касается задних седоков, то во втором ряду — полноценный диван на троих с регулировкой угла наклона и продольного положения. Подушка длинная, пространства — океан (база-то 2920 мм!). А еще в спинках передних кресел — мощные откидные столики с микролифтами, которые удержат даже игровой ноутбук: детям понравится. Вишенка на торте — собственный климатический блок для задних пассажиров.

Да и третий ряд здесь — не для наказания. И не скамейка запасных. Тут даже довольно высокий человек не испытает дискомфорта — потолок высокий. Кстати, все ряды легко складываются в ровный пол, открывая до 3117 литров полезного пространства.

К ЧЕРТУ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

А вот что несколько удивило в премиальном «китайце», так это звук и климат. Их штатные — совсем как хороший костюм с чужого плеча: вроде и от кутюр, а сидит не так. Возьмем аудиосистему Dynaudio. Дюжина динамиков выдает звук стерильной чистоты, но совсем без души и, что главное, без какого-либо намека на сочный бас.

Готовые режимы вроде «Динамичный» или «Мягкий» ситуацию не спасают, а лишь подчеркивают эту «цифровую пустоту». Поэтому стоит покопаться в недрах меню мультимедийки с экраном 12,6 дюймов и найти там ручной эквалайзер. Покрутите ползунки низких и высоких частот — и вы вдруг услышите, как та же самая система начинает дышать полной грудью, наполняя салон плотным, объемным звучанием.

С климатом та же история. В автоматическом режиме он жутко капризничает: то дует ледяным сквозняком в лоб, то обдает жаром ноги, действуя по своей собственной, никому не ведомой логике. То есть для достижения истинного комфорта с умной системой нужно работать вручную, не доверяясь электронным мозгам.

Самостоятельно выставьте температуру, выберите интенсивность обдува и направление потока — и тогда в салоне установится именно та «погода», что вам нужна. Потратьте 15 минут, и вы получите персонализированное пространство, где все играет и дует именно так, как любите вы, а не как решил заводской инженер.

Что же касается ездовых качеств Hongqi HS7, то в городской толчее 245-сильный 2-литровый турбомотор и 8-ступенчатая АКП Aisin ведут себя в пробках довольно адекватно. Мягкая 48-вольтовая гибридная установка со стартер-генератором актуальна при стартах. И хотя выиграть в «светофорных гонках» она не поможет, зато не даст почувствовать себя полным овощем.

Подвеска на алюминиевых подрамниках и адаптивных амортизаторах аккуратно проглатывает серьезные неровности, при этом подробно докладывая о мелких. Отсюда совет: в мегаполисе лучше не пользоваться режимом «Спорт», а отдать предпочтение «Комфорту» — на невысоких городских скоростях самое то.

Тем более, что машина в принципе не суетливая; разгон до сотни, по ощущениям, занимает 9-10 секунд, что вполне к лицу семейному ТС. Главное — не пытайтесь ввинчиваться в повороты: габариты (4995/1960/1760) и масса (2165 кг) обязательно напомнят о себе креном.

При этом на трассе HS7 преображается. На скоростях за 90 км/ч он находит свою стихию. Хотя и тут не без нюансов: приготовьтесь опять потратить какое-то время на подгонку машины под себя. Например, обязательно включите режим «Спорт» для амортизаторов (руль станет чуть живее, крены уменьшатся). Но лучше по полной использовать пользовательские настройки.

Фишка в том, чтобы отдельно отрегулировать характеристики рулевого управления, амортизаторов и «Режим ускорения». Найдете (а найдете обязательно) свой личный баланс — и «китаец» поплывет над дорогой с потрясающей плавностью, а в любых, даже рискованных, поворотах начнет демонстрировать неожиданную для «поднебесного» ТС управляемость. Да и динамичные обгоны колонны большегрузов перестанут пугать.

МЕНЯЕМ КОЛЕСА, СБАВЛЯЕМ СКОРОСТЬ

Конструкция HS7 прямо говорит, что внедорожные приключения, даже несмотря на клиренс в 200 мм — не для него. Как всегда самое уязвимое место — выхлопная система, элементы которой расположены довольно низко и могут пострадать при контакте с неровностями рельефа.

Шины на 20-дюймовых дисках при всей своей эффектности не обладают достаточной высотой профиля, чтобы безболезненно гасить удары о затаившиеся в грязи камни или края колдобин. И если частые поездки на дачу неизбежны, а проселок к ней — так себе, имеет смысл рассмотреть замену колес на вариант с меньшим диаметром диска и более «толстой» резиной.

Нет, формально и дорожный просвет, и интеллектуальный полный привод позволяют «семерке» безболезненно катить по укатанной грунтовке, размытой колее или неглубокому снегу. Электроника грамотно распределит тягу, не дав забуксовать. Вот только в таких условиях подвеска все равно не гасит абсолютно все вибрации и не позволяет избежать неприятной раскачки. Да и элегантный бампер рискует стать жертвой неосторожного маневра. А уж ремонт прецизионных узлов с обилием алюминиевых компонентов — удовольствие не из дешевых.

То есть тут все просто: если маршрут все же лежит через проблемный участок, единственно верная тактика — движение на минимальной скорости, с выбором самого безопасного пути.

ЗАГЛЯНИ В КОШЕЛЕК

Hongqi HS7 второго поколения — автомобиль, заставляющий в очередной раз пересмотреть сложившиеся стереотипы о премиальных «китайцах». Это не просто набор дорогих материалов и технологий в большом кузове, а машина с глубоко проработанным, хоть и неочевидным с первого взгляда, характером.

Он создает исключительный комфорт для всех семи пассажиров на хороших дорогах. Достойная шумоизоляция, качественная отделка, продуманный семейный функционал формируют атмосферу настоящего лайнера. На трассе, особенно после тонкой настройки, HS7 раскрывается с неожиданной стороны, демонстрируя уверенность и даже некоторую азартность, что нетипично для столь крупного и тяжелого SUV.

Однако за эти достоинства приходится платить особыми условиями эксплуатации. HS7 требует от водителя вдумчивого подхода: времени на поиск идеальной посадки, терпения для калибровки медиасистемы, климата и режимов движения, поскольку штатные настройки раскрывают его потенциал лишь частично. Он не предназначен для бездорожья и плохо переносит разбитые покрытия, а его динамика, несмотря на мощный движок, остается скорее достаточной, чем впечатляющей.

И на этом фоне — цены, начинающиеся от 5 140 000 рублей (в топе — без малого 5,5 млн). Hongqi HS7 — выбор для взыскательного покупателя, который ищет не просто максимальный список опций за свои деньги, а особую, сбалансированную атмосферу. HS7 — не массовый продукт, а скорее заявка на исключительность, подкрепленная серьезной инженерной работой.