Опыт против дерзости: сравнительный тест-драйв Solaris HC и Haval Jolion

Прогресс бывает разным. Разбираемся, насколько важны традиционные автомобильные ценности в нашей нынешней жизни. Solaris HC и Haval Jolion: портал «АвтоВзгляд» приветствует выбор в любых его проявлениях, особенно в наиболее массовом сегменте компактных городских кроссоверов.

Произведенный методом полного цикла на заводе «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге кроссовер Solaris HC входит в ТОП-5 самых популярных SUV в России. Любовь публики обоснована разумным подходом к эстетике, современной электроникой, проверенной временем надежной конструкцией и авторитетом бестселлера прошлых лет. Обновившийся в 2024 году Haval Jolion — один из нынешних лидеров продаж в классе. За ним современный дизайн, а также достойные оснащение и размеры. Что же разделяет эти автомобили?

Обе тестовые машины с полным приводом, у них одинаковая мощность. Solaris HC может похвастаться редким, но ценным нынче сочетанием 2-литровой атмосферной «четверки» на 149 «лошадей» (191 Нм) с классическим 6-диапазонным «автоматом». Jolion отвечает 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с (210 Нм), агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» — стандартная китайская схема. Два мира — два Шапиро. Гидротрансформатор против преселектива. Проверенная временем безнаддувная схема против турбины. И все это в электронном раю.

Российский Solaris HC унаследовал внешность «Креты» второго поколения. И сегодня внешний вид кроссовера из Северной столицы в абсолютном тренде: двухуровневая светодиодная оптика с дерзким прищуром ходовых огней сверху, атлетичная архитектура, резкие линии, выштамповки арок и, говоря боксерским языком, более подсушенный в сравнении с конкурентом силуэт.

Jolion неплох. На стопроцентную узнаваемость Solaris HC он отвечает статным и корпулентным обликом с оптикой едва ли не драматических пропорций и геометрии. В образе ни капли вторичности, и тут мы имеем очевидный успех. Но непонятно, почему в целом машина выглядит размыто. Быть может, из-за того, что буйство дизайна несколько затмило идею? Иначе почему машину сложно узнать в потоке?

И тут встает вопрос, а с чего бы Jolion воткнули именно в сегмент B-SUV, если исходя из его длины в 4472 мм и 2700 мм колесной базы ему место классом повыше, где и спрос другой. Впрочем, оставим это на совести производителя.

По объему и глубине багажника особой разницы не видно. Тут практически паритет. А ведь в «Эйч Си» еще и более продвинутый органайзер имеется. Да и простора для ног на втором ряду «Соляриса» хватает с избытком. При этом комфорт посадки вполне сопоставим.

Подушки передних кресел у HC как мы привыкли — в самый раз — не такие короткие, как у Jolion. Колени ни разу не на весу. К тому же диапазон продольной электрорегулировки водительского сиденья у отечественного кроссовера гораздо длиннее, что позволяет комфортнее устроиться за рулем. Еще один важный плюс — имеющийся здесь поясничный подпор с электрорегулировкой, недоступный для Jolion даже в топовой версии.

В остальном Haval лишенцем себя точно не ощущает. В салоне «Джолиона» тотальный Hi-Tec. Дизайн и материалы отделки передней панели выглядят свежо и местами приятно на ощупь. Последнее — понятно, излишество. Вы когда-нибудь, садясь утром за руль, ощупывали переднюю панель в поиске наслаждения? Другое дело — дверная карта, где тактильные нюансы уже играют роль.

Кнопок в Haval минимум, как нынче заведено. Они на руле плюс блок из восьми штук на передней панели. Центральная консоль пуста за исключением кнопки «ручника», а также круглой шайбы-селектора коробки передач. Кстати, с этим селектором нужно обращаться деликатнее, дозируя усилия, чтобы не вызвать зависания или перескока бог знает куда. Ограничители с рестайлингом так и не появились, увы. И да, по информации на форумах, они часто выходят из строя и требуют замены.

Правила хороших манер Solaris выглядят, как ответ на модный приговор Jolion. Пусть материалы отделки в HC проще, но, с другой стороны, практичнее. Двухцветный салон с выраженными благородными акцентами коньячного оттенка выглядит конструктивно, красиво, но в то же время не навязчиво. И, несмотря на обилие физических кнопок и «крутилок», здесь также правит бал электроника. Управлять ею зачастую можно интуитивно, не залезая пальцами в экран мультимедиа. При этом центральный дисплей лишь самую малость уступает по размеру «хавейловскому», но тоже весьма изрядный.

И в этом нам видится очевидное преимущество Solaris HC. Пользоваться селектором выбора режимов движения можно в одно касание, не отрывая взгляда от дороги. Трехступенчатый обогрев кресел, обзор на 360 градусов, электронная блокировка дифференциала, система помощи при спуске, автопарковщик и обогрев руля... Буквально любой каприз под рукой. Не нужно вспоминать, под какими иконками в мультимедиа прячутся нужные настройки. За это мы и благодарны старым добрым кнопкам.

Функционал Jolion тоже не беден. Больше того, арсенал его топовой комплектации TECH+, может, и пошире будет. Он включает в себя и вовсе диковинные для этого класса опции — например, проекционный дисплей или вентиляцию кресла водителя. Однако есть мнение, что оборудование доставляет удовольствие лишь в случае, если им удобно пользоваться. А это в продвинутом Haval, увы, не всегда так.

Яркий пример — управление климатом. Двухзонная система, как одно из преимуществ Jolion, управляется с дисплея. И чтобы оптимизировать обдув или температуру, придется, оторвав взгляд от дороги, несколько раз мазнуть пальцем по экрану. Ну почему нельзя было установить классические «кругляши» регулировок, как в Solaris HC? Которыми можно пользоваться не глядя. Это удобно и безопасно! Да и весь блок управления климатом в целом предельно информативен и прост в управлении. Причем, мы видим, что и Haval вовсе не безнадежен, там все это понимают. Ведь кнопку обогрева руля его инженерам все же удалось пристроить на место — на руль...

В любом случае, комфорта за рулем мы ощутили больше именно в Solaris HC. И сыграли тут не только кнопки и посадка. Показалась информативнее и четче цифровая (скорее, комбинированная) приборная панель. Пришелся по душе и монументальный рычаг автомата на центральной консоли, от которого так и веет незыблемостью основ. Кстати, «приборка» светится тремя цветами в зависимости от режима пилотирования. От предельно размеренного зеленого ECO до действительно бодрящего красного Sport.

Двухлитровый мотор HC раскрывает весь потенциал «автомата» именно в «Спорте», когда переключения происходят не только без задержек, но и без рывков. Кроссовер, конечно, отнюдь не уличный снаряд, о чем свидетельствуют цифры ТТХ (версия 2.0 4WD — 11,3 секунды до сотни). Однако и вялым его не назовешь. Машина отлично обучена, к ее манерам не придерешься.

Тут и руль ощутимо интереснее, чем у конкурента. И уверенная работа подвески. Иной раз она некстати транслирует в салон самый мелкий дорожный брак. Но средние и действительно значительные неровности проглатывает неожиданно гладко. Запас энергоемкости изрядный. Помогают и мощные тормоза, которым требуется минимальное усилие ноги.

Но самое любопытное, что Solaris HC остается абсолютно управляемым в любой ситуации. Он отказывается «растормаживаться» даже при резком маневре рулем и уверенно замедляется, сохраняя траекторию, даже в ходе переставки. А безопасность — это наше все. Иначе говоря, Solaris производит впечатление предельно целостного автомобиля, где основные фундаментальные вещи настроены и взаимодействуют оптимальным образом: двигатель и коробка передач, отклик на педали акселератора и тормоза, обратная связь на руле, подвеска и настройка электронных систем безопасности...

Что же Jolion? Неужели на дороге он простофиля? И как бы нам хотелось теперь уже в его защиту воскликнуть «как бы не так». Увы, на ходу Haval не впечатлил. Вальяжный разгон иной раз сопровождается взбрыкиванием трансмиссии. Пусть она и «робот», но при старте иногда запинается.

«Турбочетверку» идеально слушать на холостых. Однако стоит ее потормошить, «вскидывается» неохотно, хоть по паспорту и быстрее HC при разгоне. Отчасти спасает режим «Спорт», но чтобы его извлечь из недр планшета, опять же, нужно отвлечься. Ну а для разовой акции возмездия вполне годятся подрулевые лепестки. С ними можно бросаться и в резкий силовой обгон на трассе. «Робот» тоже просыпается, и возникает какая-никакая «движуха». Многим понравится, если не смущают отчетливые подвывания выкрученного до отсечки двигателя.

Фото avtovzglyad.ru

Полный привод живет сам по себе. Принудительной блокировки, как в HC, здесь нет. Можно, правда, заранее выбрать компьютерную предустановку «Снег», которая как бы размазывает реакции Jolion на газ. На хорошем асфальте подвеска комфортна, однако с появлением неровностей начинает толкаться. Местные настройки заметно менее деликатны, чем у Solaris. Проще говоря, в поворотах Jolion заметнее кренится, а на неровностях сильнее «нервничает». И обещанный изрядной колесной базой комфорт улетучивается.

После этого остается лишь удивляться, почему многие считают Haval Jolion более современным. Судить об этом по количеству кнопок в салоне — путь тупиковый. Что же касается основных примет времени — вспомогательной электроники и онлайн-коммуникации — Solaris HC ничуть не уступит. В его арсенале все возможные электронные ассистенты водителя и средства безопасности, что и у конкурента.

Активный «круиз», «умный» свет — системы, позволяющие называть автомобиль интеллектуальным. Та же самая телематика, при помощи которой (с использованием специального приложения в смартфоне) можно круглосуточно контролировать системы автомобиля и его местонахождение, а также управлять рядом важных функций.

И к чему мы пришли? Практика, когда впечатление от автомобиля формирует лишь его облик и дотошное следование трендам дизайна и оснащения, ошибочна. По-прежнему важен характер, немалую роль играет запас прочности и ликвидность.

С последними, кстати, если верить интернет-форумам и отзывам покупателей, лучше обстоят дела у Solaris. И дело тут даже не столько в атмосфернике и «автомате». Именно «Крету» (а Solaris HC, как мы уже говорили, ее преемник) в очередной раз признали наиболее ликвидной моделью на рынке в массовом сегменте. Агентство «Автостат» подтвердило, что кроссовер за три года сохраняет до 90% своей первоначальной стоимости. Так что делаем выводы...