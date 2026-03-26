«Сарай» как образ жизни: нюансы эксплуатации LADA Vesta SW Cross NG

Не одну тысячу километров пробега накрутила на своем одометре редакционная LADA Vesta SW Cross, взятая нами на длинный тест еще в конце прошлого года. За этот период на отечественный универсал выпало множество испытаний — зима в этом году действительно удалась. Было все — и лютые морозы за -25, и чудовищные снегопады, самые мощные за последние полвека, и длительные поездки по стране. И стоит признать, что машина ни разу не подвела, ничего не сломалось, и даже нигде не застряла, хотя побуксовать немного все же пришлось —коммунальщики, как правило, в первую очередь утруждают себя расчисткой основных магистралей, да и то так себе. Впрочем, предусмотрительно закинутая в багажник лопата так ни разу и не понадобилась. Но обо всем по-порядку...

Скептическое отношение российского автомобилиста к машинам с кузовом типа «универсал» резко контрастирует с предпочтениями европейских водителей. На дорогах той же Германии, например, «сараи» встречаются в изобилии.

Основной козырь универсалов, ясное дело, вместимость багажного отсека, ведь в европейском климате полный привод и прочие «кроссоверности» отходят на второй план. Тем не менее, лично я считаю, что универсалы откровенно недооценены нашими соотечественниками. И убедиться в этом можно даже на примере нашенского «вагона».

Если сложить все задние сиденья LADA Vesta SW Cross, то получится почти ровная площадка. Почти — потому что сами кресла не утапливаются в пол, а складываются только спинки сидений. Тем не менее, площадь багажного отсека увеличивается со стандартных 480 литров до 825. Да, не мировой рекорд в классе, но все же «стиралку» или холодильник перевезти можно. В нашем случае запросто влезла коробка со здоровенным телевизором, не считая прочей мелочевки.

1/4

К тому же, сам проем багажника размером 980х710 мм позволяет легко грузить достаточно габаритную поклажу. Ну и не забыли инженеры о простых житейских радостях — в багажнике имеется электророзетка на 12V и 4 крючка для пакетов с продуктами из магазина. Вроде пустячок, а все равно приятно.

Еще не может не радовать расход топлива. Частенько производители занижают паспортный «аппетит» своих изделий, но LADA Vesta — тот редкий случай, когда реальный расход горючки даже ниже прописанного в ТТХ! В городских условиях при обычной езде машина реально «кушает» 7-8 литров АИ-92. Учитывая общую экономическую ситуацию и цену на ГСМ в стране — приятный бонус!

Напичканная электроникой рестайлинговая LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации изначально у многих россиян вызывала скепсис по поводу надежности. По итогам полноценной длительной зимней эксплуатации, а зима в этом году, повторю, реально удалась, можно заявить следующее.

Пару раз при резких перепадах температуры, когда автомобиль сильно промерзал, начинала мигать лампочка головного света, а датчик писал предупреждение «Проверьте свет». При этом оптика прекрасно работала, и все, что нужно было сделать, это перезапустить двигатель. Вот и все «глюки» за всю зиму.

1/2

А вот благодаря практически «кроссоверному» дорожному просвету в 210 мм, Vesta ни разу нигде не застряла даже во время самых сильных снегопадов, несмотря на передний монопривод. При этом владельцев, поверивших во внедорожные возможности полноприводных немецких седанов, приходилось выдергивать тросами из заваленных дворов неоднократно — машины просто-напросто садились на брюхо и беспомощно крутили в воздухе всеми колесами.

Так что удобство и многогранность универсалов в России, скажу еще раз, явно недооценены, хотя вполне вероятно, что эта позиция уже начинает потихоньку меняться. В конце концов, для самых увлеченных и заядлых автопутешественников на крыше имеются релинги, на которые, при необходимости, можно «взвалить» дополнительный короб-багажни. А еще можно установить ТСУ (тягово-сцепное устройство) и прицепить прицеп. Но это уже совсем другая история...