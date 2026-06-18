Разорвать JAC: первый тест-драйв пикапа Sinotruk Bolden

Когда крупный производитель грузовиков выпускает рамный пикап — это всегда интересно. А если это известный во всем мире Sinotruk — интересно вдвойне. Sinotruk Bolden уже во всю продают не только в Китае, но и в других странах мира. На очереди — Россия. Для того, чтобы оценить автомобиль в деле, корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился в Поднебесную и готов поделиться впечатлениями.

Если кто не в курсе — Sinotruk — китайский производитель грузовых автомобилей. Полное название группыкомпаний — China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. («Китайская национальная группа тяжелых грузовиков»). В России ее знают, прежде всего, по тягачам Sitrak.

БОГАТСТВО ВЫБОРА

Производитель не первый год расширяет присутствие в различных сегментах коммерческой техники. В его арсенале есть, скажем, фургоны и вэны. А в 2024 году в Ганновере состоялась премьера рамного пикапа Sinotruk Bolden. Модификаций три — S6, S7 и S9.

Машина в темно-зеленом окрасе — та самая выставочная «девятка». Нафарширована максимально: три блокировки, полный привод BorgWarner, подвеска с регулировкой сжатия и отбоя амортизаторов, шноркель. Салон полностью отделан алькантарой, а руль обтянут кожей. Выглядит реально дорого. Но есть версии попроще — S6 и S7. Их и приготовили для теста.

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«Шестерка» — самая утилитарная модификация с «механикой» и рессорной задней подвеской. То есть универсальная «рабочая лошадка», на которой можно возить цемент, доски, сено и прочий скарб. S7 богаче и заточена под больший комфорт. Тут уже предлагают классический «автомат» и пружинную подвеску сзади. Кстати, на одной из тестовых машин заметил амортизаторы K-Man.

Бренд специализируется на доработках подвески внедорожников, багги и квадроциклов. Здесь стоят амортизаторы с ручной регулировкой сжатия и отбоя, что позволяет адаптировать работу подвески под трассу, загрузку и бездорожье. А выносные бачки помогают сохранять стабильные характеристики ходовой при нагреве и сильных нагрузках. Классная вещь!

Фото 11 и 12 (куда-нибудь сюда впихнуть фото подвески)

ВО ВСЕОРУЖИИ

На тесте машины только из «печки», то есть с конвейера: на некоторых еще даже защитная пленка не снята. Первое, что цепляет взгляд — дизайн. Передняя часть с узнаваемыми «бровями» ходовых огней и отдельными модулями фар выглядит свежо и даже брутально. Передние стойки довольно крупные. Это сужает обзор в городе, но повышает безопасность.

Кстати, автомобиль довольно большой: длина — 5645 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1890 мм, а колесная база равна 3470 мм. Грузовой отсек вытянулся на 1,5 метра и без проблем «проглотит» европаллету. Грузоподъемность — до 1050 кг.

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Заглядываю под «брюхо». Видно, что автомобиль построен на мощной лонжеронной раме лестничного типа. Размер поперечного сечения продольной балки рамы — 162 мм. Хороший показатель. А вот и массивный задний мост, у которого низковато расположен сапун: если планируется часто преодолевать броды, лучше вывести его наверх.

Что касается качества сборки, то собраны грузовички неплохо: кузовные панели подогнаны как надо. Кузов оцинкован. Но лично я бы сделал дополнительную обработку днища. Все же машина рабочая и на ней будут часто ездить по бездорожью.

В гамме моторов все просто. Двигатель Weichai Power WP2H один. Это рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра с наддувом. Мощность — 190 л.с. Для нашего рынка

движок дефорсировали до 177 л.с.

При этом крутящий момент остался на высоком уровне — 410 Н·м. У базовой модификации S6 все по классике. С мотором подружили 6-ступенчатую МКП. А схема полного привода типа Part-time с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Просто и надежно.

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Но я сажусь за руль более престижной версии S7. Ее можно узнать по пластиковым расширителям колесных арок, накладкам на дверях и шноркелю. Тут уже не «механика», а классический восьмиступенчатый «автомат». Полноприводная трансмиссия — с муфтой подключения передней оси. Также есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

ЖИЗНЬ ВНУТРИ

Осваиваюсь в салоне. Внутри достаточно места, чтобы разместился водитель ростом 190 см. Запаса над головой хватает. У кресла подушка достаточной длины, что редкость для китайцев. Ноги в воздухе не висят. Графическая панель приборов выглядит просто, но цифры крупные.

С восприятием дорожной информации проблем нет. Еще из опций — двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, система камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот». Для пикапа набор солидный.

Двигатель запускается тихо. На удивление — характерного тарахтения не услышал. За это можно похвалить шумоизоляцию. Вибраций на холостых оборотах тоже не ощутил, что делает пикап довольно комфортным. Мотор «низовой», 410 Н·м тяги доступны практически сразу. Поэтому ускорение получается бодрым. Да еще и кузов пустой.

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8-ступенчатый «автомат» переключается плавно и без задумчивости, передачи подбираются адекватно режиму движения. Впрочем, далеко идущие выводы делать не буду. Тест-драйв проходил по территории завода, а скоростной режим там ограничен. Да и на бездорожье выезда не было.

ЖДЕМ У ДИЛЕРОВ

Если вкратце подводить итог — машина достойная. Главный плюс «Больдена» — дизель и классическая АКП: пара надежная и тяговитая. Новинка вполне способна потягаться с популярным у нас JAC T9. Кстати, Bolden немного длиннее и выше.

И это не простецкий утилитарный грузовичок, а полноценный автомобиль для жизни, работы и активного отдыха. На таком можно решать рабочие задачи, а в выходные махнуть на речку, загрузив в кузов серфинг, кайт и палатку. Осталось дождаться начала официальных продаж.