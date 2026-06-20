Не «шашечки», а чтобы уверенно ехать: тест-драйв Soueast S07

Весной нынешнего года беспристрастная, хотя и лукавая статистика зафиксировала значительное падение продаж бренда Soueast, сравнительно нового в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался причинами затруднений у производителя и решил еще раз оценить достоинства и недостатки автомобилей китайской марки на примере «бюджетного» по нынешним временам кроссовера S07.

Как известно из горького опыта, конкуренция между автомобильными брендами в России отсутствует как класс. Ее с успехом заменяет вульгарный ценовой сговор. Впрочем, сам либеральный тезис о «регулирующей руке рынка» давно уже можно сдавать в утиль из-за полного несоответствия реальности.

Что касается конкретно марки Soueast, то она находится под зонтиком концерна Chery и отнюдь не лишена поддержки и внимания. Вряд ли можно представлять ее бедным родственником, робко затесавшимся в круг безжалостных китайских акул бизнеса. Есть в России и куда более обделенные возможностями марки, неплохо при этом себя чувствующие.

Тем не менее, по итогам четырех месяцев текущего года продажи кроссовера Soueast S07 упали на 47,6%. В чем проблема? Может, во всем сама машина и виновата? На этом месте, имея в виду наших уважаемых автовладельцев, придется задаться сакраментальным вопросом: «Что тебе надобно, старче?» Если пренебречь всевозможными несущественными девиациями, то по сути ответ прозвучит эдак по-еврейски, вопросом на вопрос: «Так вам ехать или шашечки?»

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Применительно к автомобильной тематике это расшифровывается следующим образом: вам нужен автомобиль-гаджет, напичканный, что называется, по самое не могу последними достижениями электроники, или же удобное и практичное средство передвижения? Поклонникам первого варианта обращение к нашему подопечному явно не по адресу — им следует двигаться куда-то в сторону «Атома». Поэтому взглянем на S07 со второй точки зрения.

В БЕЛЫХ ШТАНАХ

Утилитарность в хорошем смысле слова не исключает приятного глазу дизайна. Внешность автомобиля вполне приличная, не вызывающая и не шокирующая. Ни азиатский прищур светодиодной полосы ходовых огней, ни двухэтажные фары отторжения не вызывают. Кого-то может, конечно, смутить усеянная блестящими трехмерными треугольничками радиаторная решетка — так это нонче общая мода, навязанная нам Поднебесной.

В остальном автомобиль также выглядит достойно: задняя часть, стилистически гармонирующая с передней, крепко сбитый кузов, большие колеса с изящными дисками. И все это не в ущерб практичности: свесы короткие, клиренс 190 мм — хоть сейчас на целину.

В трансмиссии на сей случай заботливо предусмотрен режим бездорожья. Двери полностью закрывают пороги, так что после офф-роуда вполне можно отправляться в Рио-де-Жанейро, где принято ходить, как известно, исключительно в белых штанах. Ногой пятую дверь, правда, не откроешь — но нам, семейным людям, подобная бесцеремонность вроде как не к лицу.

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Покончив с внешним обликом и удовлетворенно выдохнув, перейдем к внутреннему содержанию. Салон просторен — мои жена и внучка с легкостью устроили на заднем ряду целую игровую комнату, и на недостаток места никто из них не жаловался, хотя играли они с воодушевлением.

Спинки дивана регулируются по наклону. Температура на заднем ряду не регулируется, но эту функцию вполне может выполнить и водитель, которому в дальней дороге все равно заняться нечем, кроме как баранку крутить.

«СИНИЙЗУБ» И НЕ ТОЛЬКО

Теперь о «шашечках». Мультимедийная система не ошеломляет длиной меню и разнообразием доступных настроек, что в целом — к лучшему. Зато функции, действительно необходимые водителю в дороге, не погребены в ее недрах.

И — о чудо! — она легко различает папки на флешке, а не сваливает все музыкальные треки в едину кучу. Как по мне, это гораздо важнее, чем забавный пункт «синийзуб» в меню, над которым можно поржать, но который понятен без объяснений.

Среднеразмерный кроссовер — это вам не кабриолет BMW 4-й серии, где крыша складывается в багажник. Объем грузового отсека тут имеет значение. Казалось бы, 438 л — не так уж и много, однако удачная конфигурация позволяет без проблем впихнуть туда три чемодана, две сумки и всякую мелочь типа ноута и мешка с ракушками, трудолюбиво собранными внучкой.

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Есть, правда, одно «но» — третий ряд сидений, априори предусмотренный в «семерке», приведенный в боевую готовность, багажник практически уничтожает. В сложенном виде сидухи создают совершенно ровный пол и не напрягают. А вот если вам вдруг приспичило отправиться на пикник в большой компании — нет проблем.

Стоит дернуть за веревочку, как кроссовер превращается в некое подобие минивэна. Да, на галерке не очень-то комфортно, но она имеется-таки в наличии — на всякий пожарный. Кто еще из одноклассников может этим похвастать?

ЦЕННАЯ ОПЦИЯ

Ну и последнее. Впрочем, как справедливо замечают наши недруги-англичане, the last but not the least — последнее по очередности, но не по важности. Говорят, батюшка, машине вредно стоять, говорят, ей ездить полезно.

Не вдаваясь в детали, можно смело констатировать: едет «семерка» вполне достойно. Собранная подвеска позволяют чувствовать себя комфортно на дорогах любой степени убитости. В поворотах, конечно, заметны крены — но при высоте кузова в 174 см это неудивительно.

Безальтернативная классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач — ценная опция, которую не у каждой модели сыщешь. Нынче все роботы да вариаторы. Правда, многие справедливо жалуются на то, что она, негодная, тупит. Попрошу без указаний! Слоник — великий гонщик и чемпион!

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Вынужден повторить банальность. Кто хочет погоняться — тому Chevrolet Corvette ZR1 в руки — и на MoscowRaceway. Да, коробка семейного кроссовера тупит, если ехать в экологическом режиме — она топливо экономит. Но стоит переключиться на «Спорт», как автомобиль оживает. Не то, чтобы он полностью теряет свою вальяжность, но на педаль газа реагирует куда бодрее.

Надо заметить, что разница между обычной и спортивной настройкой трансмиссии и двигателя у подавляющего большинства автомобилей совершенно незаметна. До этих пор мне попалась лишь одна машина, у которой режимы движения были не маркетинговым ходом для повышения цены, а реальной опцией — это MINI Cooper. Что ж, теперь ему компанию составит еще и Soueast S07.

ТРИ ГЛАСНЫХ ПОДРЯД

А вот что действительно неудобно, так это пугливость круиз-контроля. Он боится буквально всего — и центральных отбойников в поворотах, и машин в соседних полосах, и даже выхода на прямую после крутого спуска. Ну и цена. Углубляться в эту тему нецелесообразно, поскольку прайсы на все автомобили без исключения завышены самым бесстыдным образом, но упомянуть о проблеме все-таки стоит.

За этим исключением Soueast S07 вполне отвечает своему предназначению семейного автомобиля. Почему же покупатели не ломятся в салоны Jetour, которые занимаются продажей обеих марок?

Есть мнение (такой старый, добрый, но подзабытый оборот из советских времен), что виной всему — неудобоваримое название. Представители бренда настаивают, что произносить его следует как «Соуис», причем с нелепым ударением на последнем слоге. Три гласных подряд — для русского языка это явный перебор.