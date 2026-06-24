Жить заново: тест-драйв гибридного кроссовера Rox Adamas

...На мокрой, до беспредела колейной «симферопольке», в этом месте довольно резко уходящей влево, да еще на недавно залитом свежей порцией асфальта поперечном мостовом стыке, сработавшем как трамплин, тестовый Rox Adamas при абсолютно всех включенных водительских ассистентах подпрыгнул, «потерялся в пространстве» и «размотался» по всем трем полосам. Сперва он резко выпрыгнул из средней в сторону разделительного ограждения, затем сместился почти на правую обочину и только потом вернулся в изначально занятую. Весь процесс занял не больше секунды-другой: ваш корреспондент даже не успел толком среагировать-испугаться, лишь приучено убрал ногу с педали газа, как китайский внедорожник «взял себя в руки» и восстановил статус-кво. Этот инцидент, к счастью, стал единственным неприятным за все недельное знакомство с машиной. Но обо всем по порядку.

«Адамас» даже вне привязки к рассказанному выше сильно рискует быть жестоко недооцененным отечественным покупателем — ровно так, как был недооценен его «старший брат» Rox 01. А ведь даже «ноль первый», не говоря уже о герое нашего теста, дает немалую фору большинству «премиалов», представленных на российском рынке.

В том числе тому бренду, что без устали кичится своей вексиллографией, и уж тем более недавно переименованной марке, внезапно превратившейся из китайской премиальной в не менее «люксовую» отечественную. К таким выводам пришел портал «АвтоВзгляд» после плотного контакта с новинкой рынка Rox Adamas.

И признаюсь сразу: мне искренне жаль компанию Rox Motor. Ее российские продажи, увы, ниже плинтуса — всего около пятисот реализованных машин единственной на тот момент модели за прошлый год. И, если по гамбургскому счету, будет вдвойне обидно, если та же участь постигнет новинку бренда —Adamas, выкатившуюся на отечественный рынок нынешним летом.

Потому что, положа руку на сердце, это более чем достойный игрок премиального сегмента. И очевидно, что в негативном сценарии станет виновата весьма странная дистрибуция бренда, откровенно хромающая.

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ЗНАКОМСТВО И РОДОСЛОВНАЯ

Бренд Rox Motor родился из неожиданного для нас, но типичного для автомобильного Китая источника. Его основатель, китайский предприниматель Чжан Цзинь, он же Ричард Чанг, прежде создал компанию Roborock — ту самую, что выпускала роботы-пылесосы с лидарами, нейропроцессорами и системами обхода внутрикомнатных препятствий.

В 2020 году он основал Luoke Automobile в партнерстве с BAW, а через год переименовал ее в Rox Motor. В проект поверили крупная китайская инвестфирма Tencent и американский фонд Sequoia Capital, вложившие более ста «лямов» вечнозеленых, к которым в 2023-м китайский гигант Weiqiao Pioneering добавил еще «ярд» той же валюты.

Премьера первенца, гибридного кроссовера Rox 01, состоялась в августе 2023 года на Пекинском автосалоне, а поставки в дилерские центры стартовали в ноябре. К апрелю 2025-го продажи перевалили за десять тысяч машин, бренд вышел в более чем двадцать стран. Но особенно красноречива история на главном для компании рынке — в ОАЭ.

Rox 01 вошел в топ-5 среди роскошных внедорожников и стал первым по продажам среди электромобилей с увеличенным запасом хода. Для региона выпустили эксклюзивную версию Falcon Edition, а в число владельцев вошла королевская семья.

Ну и если говорить о наших реалиях, то чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер прикупил себе сразу четыре Adamas. То ли не убоявшись русских зим, то ли для пользования в своей теплой стране.

Фото Rox

Так или иначе, но к моменту российского дебюта новинки в РФ, в Эмиратах и странах Персидского залива фирма передала клиентам более 2000 машин, а ее доля в сегменте люксовых внедорожников в тамошних песках превысила 10%. Что, согласитесь, дорогого стоит: шейхи, купающиеся в золоте, едва ли не самые требовательные клиенты в мире, и абы что, будь то унитаз или автомобиль, брать не станут. Так что нашим состоятельным согражданам к Adamas точно стоит присмотреться.

ВО-ПЕРВЫХ, ПРОСТО КРАСИВО...

Полюбоваться машиной, коли она встретится вам в потоке или на стоянке у офиса, явно стоит, как это и сделал ваш корреспондент, завороженно обойдя этот арт-объект кругом несколько раз, причем и на ее российской премьере, и при получении тестового экземпляра в дилерском центре.

Потраченного на созерцание откровенно роскошных форм времени было не жалко. В том числе и потому, что над кузовом работало итальянское ателье Pininfarina — то самое, что причастно к созданию культовых моделей Ferrari, Maserati и Rolls-Royce. Но в нашем случае апеннинские художники явно вдохновлялись стилистикой Range Rover.

Особенно в комплектации Autobiography, сочетающей в себе роскошь, технологичность и эксклюзивные опции, к которой явно и не скрываясь стремились.

Сходство — налицо. Массивные формы, выразительная — авторитетная, если хотите, решетка радиатора, акцент на статусе потенциального владельца, кем бы он ни был в иерархии отечественных элит, в каждой детали.

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И все же Rox, уж простите неофита молодого «поднебесного» бренда, выглядит куда более элегантно, интеллигентно, обаятельно и роскошно, чем британский эталон. Без капли вульгарности.

При этом машина, повторю, не просто не лишена брутальности, но откровенно эту свою агрессивную харизму подчеркивает — особенно за счет передка, смотрящего на дорогу уверенно и явно по-хозяйски. Габариты внушают: длина — 5298 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1856 мм, колесная база — 3010 мм. Ну и собственно колеса 275/45 R21 завершают образ. Перед нами явно автомобиль для тех, кто привык занимать пространство, а не выпрашивать его.

И ДОРОГО, И БОГАТО

Салон — простите за избитое выражение, но иначе и не скажешь — настоящее царство роскоши. Особенно хорош «Рокс», на мой взгляд, в рыжем цвете: стильно, благородно и при этом, еще раз, уж извините — интеллигентно. То самое пресловутое «скромное обаяние буржуазии», но тут уже в виде почти искусства.

Кожа Nappa, мягкие пластики, атмосферная подсветка аж на 256 цветов, панорамная двухсекционная крыша с электрошторкой. Все мелочи — клавиши, прострочка, материалы — не вызовут нареканий даже у отпетого перфекциониста, будь он из ближнего семейного круга или допущен к топовым авто корпоративного парка. Adamas — машина для босса и его домочадцев в самом приятном смысле.

Третий ряд сидений тут, конечно, может показаться тесноватым, но раз уж вы там, значит, обитатели «капитанских» кресел среднего ряда вам не чужие и в случае чего подвинутся: простор в их ногах тот самый царский. В итоге — на удивление — трое не самых габаритных пассажиров «галерки» вполне переживут даже дальний вояж — тем более, что к их услугам собственный «кинотеатр»: телевизор солидной диагонали 15,7″, выезжающий из потолка, с разрешением экрана 3К (как, впрочем, и у всех остальных присутствующих в машине дисплеев)...

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Но вернемся к передней части салона, точнее — к центральному тачскрину. Возможностей настройки авто под себя здесь столько, что поначалу теряешься. Иконок так много, что они при первом знакомстве просто подавляют своим величием и «всеумением» — кажется, разобраться невозможно.

Впрочем, не так страшен черт: потыкав в каждую, быстро понимаешь, что машина умеет и когда эти ее умения могут пригодиться, а когда на них просто не стоит обращать внимания от слов «никогда» и «совсем». Большинство параметров выставляешь под свой стиль один раз и больше в меню не возвращаешься. Запутаннее всего «климат» — настройки разнесены по разным клавишам, хотя на самом деле всей погодой можно управлять и в одном окне. Явный чисто китайский перегруз, но и к этим «поднебесным» алгоритмам привыкаешь.

Отдельно растрогал режим «питомца» — забота о животном, оставленном в салоне, продумана почти до слез. Идешь, например, в самую жару освежиться соками на АЗС, а автомобиль продолжает «температурно» и, что немаловажно, при закрытых окнах (а вдруг «друг семьи» выскользнет) обихаживать кошку-собаку-ласку-попугая. Правда, только до тех пор, пока в батарее есть энергия. Потом — пеняйте на себя.

ГЛАВНОЕ — ЭКОНОМИКА

Здесь хочется остановиться подробно, потому как силовая установка Adamas — уже привычный даже россиянам последовательный подзаряжаемый гибрид. Полуторалитровый турбомотор (1496 кубиков, четыре цилиндра по четыре клапана, непосредственный впрыск, степень сжатия 12,5) не ведет колеса напрямую, а работает генератором, питая два электромотора — передний на 150 кВт и задний на 200 кВт. Суммарно — 476 л. с. (350 кВт при 4800 об/мин) и внушительные 740 Н·м в диапазоне 2250-4000 об/мин. Батарея литий-ионная, емкостью 56,01 кВт·ч.

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На чистом электричестве машина проходит километров 200, что тянет примерно на 1300 руб. с 10% заряда до 100% на быстрой и мощной ЭЗС всего за 40 минут, и чего за глаза хватает на все пять дней активной рабочей недели — бензином можно вообще не заправляться.

А когда подключается двигатель (он же, повторим, генератор), суммарный запас хода достигает более 1200 км. Расход в смешанном цикле — 8-9 литров АИ-95 на сотню при баке аж в 70 л. Для машины снаряженной массой 2745 кг — феноменально скромно. По сути, вы сами выбираете, как жить: тихим в меру дорогим электрокаром в городе или дальнобойным (но не менее тихим) гибридом в путешествии.

Экологический класс авто, если для вас это действительно важно и актуально, «Евро-5». И если уж мы заговорили о дальних вояжах: «пневма» регулирует клиренс ТС в диапазоне от 205 до 275 мм — широкие возможности для любого рода автотрипов, что «асфальтовых», что «офф-роудных».

НУ И КАК ЗА РУЛЕМ

Несмотря на вес и размеры, Adamas уверенно «пуляет» в любом диапазоне скоростей: разгон до сотни — 5,5 секунды, максималка — 190 км/ч. Ускорение моментальное и при этом настолько мягкое, что не раз я обнаруживал, как давно перебрал со скоростью. Сочный руль, особенно в режиме «Спорт», едва ли не угадывает желание совершить маневр и выполняет его безукоризненно.

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В виражах машина немного валкая — что странно, не такая уж она и высокая даже при максимальном использовании возможностей пневмоподвески. Но валкость эта какая-то опять же (еще раз — сорян за привязавшийся эпитет о характере «китайца» — интеллигентная), и даже не без приятности.

Ощущение, как в кресле воздушного лайнера, меняющего курс — если вы понимаете, о чем я. Подвеска настолько сбалансирована, что «лежачих полицейских» переваривает на любой скорости почти незаметно, играючи съедает ухабы проселков. А тормоза — загляденье: отклик моментальный, но даже при экстренном замедлении система работает максимально корректно, не заставляя седоков плющить носы о стекло и спинки передних кресел.

ГОРЕ ОТ УМА

Единственное, что вызывает сомнения, настройки ассистентов. Их не просто много: они нередко слишком активно вмешиваются в управление, что раздражает и порой даже грозит аварийной ситуацией. И что касается эпизода, с которого начинается этот материал, то независимые эксперты объяснили его чуть «запутавшимися» электронными помощниками.

Настроенные в тот момент на удержание ТС в полосе, они, потеряв в прыжке разметку (в месте «засады» отсутствующую на протяжении нескольких метров как класс) и нащупав ее в точке приземления, стали выруливать из ситуации в меру способностей своих электронных мозгов.

Не приняв при этом во внимание, что «баранка» уже была вывернута в сторону поворота. Затем им «помог» задний электромотор полноприводного ТС, сперва лишившийся точки опоры, а затем, найдя ее, использовавший все свои возможности для стабилизации транспортного средства в нужном, как казалось электронике, направлении. При все том же, повторю, положении руля. В итоге, как говорится, Остапа и понесло.

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Любопытно, что позже при нескольких попытках заново смоделировать ситуацию, но уже при отключенных ассистентах, «поднебесный» внедорожник во всех случаях вел себя совершенно адекватно. Но, подчеркну, случившееся ни в коей мере не умаляет умения и способности этого конкретного авто, которое, повторю, в конечном итоге само же и разрешило конфликт.

Но происшествие просто в очередной раз свидетельствует, что чрезмерное увлечение китайскими автостроителями искусственным интеллектом в разных его ипостасях на данном этапе развития технологий не всегда оправдано, что пользователю даже премиальных моделей необходимо учитывать (привет, кстати сказать, «выкидным» дверным ручкам, запрещенным в КНР с будущего года).

Хотя многое работает великолепно: машина читает даже временную — «красную» — разметку в темноте, сама очень аккуратно перестраивается при включенном поворотнике, замечая идущие рядом авто, а на городских улицах — и пешеходов, чутко включает дальний свет на загородной трассе. Правда, с миллисекундной задержкой, которую чувствуешь ты, но, к счастью, не замечают встречные, не успевая выразить недовольство.

ГДЕ «СОБАКА УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ» ЗАРЫТА

Короче говоря, всем «наша Маша» хороша, но вот найдет ли себе достойных «женихов»? В Китае семиместный Adamas стоит чуть больше 350 000 юаней, шестиместный — около 360 000. По сегодняшнему курсу — 3,9-4 млн «деревянных». Иными словами, даже с растаможкой, акцизом, утильсбором и логистикой должна продаваться в России максимум за 7 «лямов».

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Но ценник в отечественных автосалонах марки на вариант с максимальной комплектацией (всего их три) вплотную приближается к 10 000 000 руб. Откуда взялись «лишние» три миллиона? Это чистейшей воды сверхприбыль дистрибуютора, уповающего на...

Да черт его знает на что, но уж точно не на удачный италодизайн и пусть неплохую, даже высокотехнологичную, но все же уже традиционную (привет и Li Auto, и Voyah, и другим даже не премиальным производителям) силовую установку.

Жаль. Потому что машина, способная дарить и драйв, и комфорт, и то самое ощущение приподнятости над буднями, все же не должна разорять даже весьма состоятельного покупателя, а делать его жизнь еще чуточку светлее. Adamas может и умеет. Дайте ему честную цену — и он, вполне возможно, покорит и российские дороги...