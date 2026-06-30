OMODA C5 как гостья из будущего

Об автомобиле заговорили все, и он влюбил в себя тех, кто молод телом и душой. Одни хвалили, другие находили за что поругать, а известный многим спортсмен-бодибилдер купил его в Москве и частенько ездил на родину в Ставрополь, наматывая десятки тысяч километров за год и, соответственно, передвигаясь на максимально возможных скоростях в рамках закона. Так, проездив несколько лет, он сменил автомобиль на более новый, с теплотой отзываясь об OMODA C5. Никаких поломок за эти два-три года у него не произошло.

Теперь же, когда появилась новая модель в кузове фастбэк-кроссовер, армия поклонников, которая сейчас составляет примерно 100 000 владельцев, быстро может вырасти в два, а то и три раза. Откуда такая уверенность?! У нас ведь до сих пор встречают по одежке, а внешность у OMODA C5 просто космос!

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ОМODA C5 cнаружи

При взгляде на переднюю часть, где заканчивается капот, ну точно нос акулы, а по краям не менее хищные «глаза» светодиодной оптики. Еще одна особенность — отсутствие решетки радиатора, вместо которой лишь узкая полоска над номерным знаком, что делает автомобиль неким гостем из будущего. Дополняют футуристичный образ и «парящая крыша», и новый дизайн колесных дисков, и «молнии» светодиодов в задних фонарях.

В общем одежка, по которой встречают, у OMODA C5 на все 5 баллов. Стоит только где-то остановится, как найдутся другие водители, с горящими глазами вопрошающие: «Ну как вам машинка?» — «Отлично, ребят!»

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ОМОDA C5 внутри

Теперь что касается внутреннего содержания, по которому у нас обычно провожают. Вот тут как раз всё, что хотели владельцы предыдущих версий. Автомобиль стал немного длиннее и получил полностью переработанный и улучшенный интерьер. Взять хотя бы новые спортивные сиденья, у них не просто спортивный профиль с боковыми поддержками, но и в целом футуристичный вид за счет подголовника, что не отдельно возвышается над спинкой, а как бы вмонтирован в ее верхнюю часть, что добавляет безопасности и комфорта. Да и рисунок прострочки кресел, а также сочетание двух цветов навевают мысли о полетах к звездам. Сиденья, само собой, с электрорегулировками, причем в 6 направлениях, есть не только обогрев, но и охлаждение, что так необходимо летом. А благодаря грамотному наполнению комфорт этих сидений пассажиры особенно оценят в дальних поездках. Для тех, кто едет на втором ряду, также доступен обогрев, дефлекторы системы кондиционирования, разъемы Type C и USB, а также мягкий подлокотник с двумя подстаканниками. Есть и крепление Isofix для быстрой установки детских кресел.

Кроме того, у OMODA C5 улучшили шумоизоляцию. Всего провели 65 изменений, среди которых: дополнительное изолирование моторного отсека, снижение шума за счет ламинированного ветрового стекла и добавления второго слоя в боковых окнах.

Общий комфорт в любое время года обеспечивает двухзонный климат-контроль, интеллектуальная система очистки воздуха, за счет тонкой фильтрации. Есть автоматическая система против запотевания стекол и даже ароматизация. И всё это дополнено полным зимним пакетом с обогревом ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, обогревом руля, наружных зеркал, сидений и заднего стекла, плюс дистанционный запуск для прогрева.

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OMODA C5 за рулем

На радость водителей обновленный руль стал только лучше — удобный хват, а значит, не упустишь из рук во время активного маневрирования. И если два небольших колесика регулировок по началу вызывают вопросики, то вскоре, разобравшись с настройками, понимаешь, что больше и не надо никаких нагромождений кнопок. Причем тому, кто едет один, за рулем скучать не придется, так как доступны голосовые команды — говоришь что-то вроде: «Привет, Омода!» и далее — чего желаешь. Говорить с автомобилем — это ли не фантастика, ставшая реальностью?! Дополняет эффект футуристичности и возможность беспроводного подключения смартфона с помощью apple carplay или android auto, а сам телефон, также без проводов, можно зарядить полностью всего за 40 минут.

Отдельное спасибо за широкие карманы в дверях и пространство под центральной консолью, куда убираются небольшие женские или мужские сумки через плечо.

Поначалу кажется, что экран приборной панели размером всего 8″ маловат, но вскорОтдельное спасибо за широкие карманы в дверях и пространство под центральной консолью, куда убираются небольшие женские или мужские сумки через плечо. е понимаешь, что все показания на нем читаются без очков, но зато перед глазами водителя ничего лишнего и прекрасный обзор на дорогу. В зависимости от освещенности экран приборной панели может менять фон с белого на черный, а также это может делать сам водитель в настройках, но уже на большом мультимедийном экране размером 15,6″ с качеством изображения 2К. Этот огромный планшет управляет всеми настройками автомобиля. Регулировка зеркал здесь, смена заставки на экране тоже тут, климат-контроль, громкость и частоты музыки, обогрев и вентиляция сидений — всё через экран! Но зато как удобно смотреть в него при парковке, видно всё до мельчайшего камешка на дороге или травинки позади. Изображение с камер такое, что хоть фильмы снимай. Переключение между передней и задней камерами быстрое, как, впрочем, и если надо увидеть то, что сбоку. Можно вообще посмотреть на себя со стороны, точнее на автомобиль и его положение в пространстве. Изображение с 4 камер трансформируется не просто в 360, а 540 градусов! На экране мультимедиа виден автомобиль со стороны или сверху так, будто его снимает невидимый дрон. «Облететь» вокруг машины, приблизиться или отдалиться — не важно, изображение всего вокруг будет таким же четким, как если бы это действительно снимали с квадрокоптера и тут же транслировали изображение.

Такое качество картинки стало возможным в том числе благодаря встроенному 8-ядерному процессору Snapdragon 8155 с 16 гигабайтами оперативной памяти. Современный смартфон запускается дольше после включения, чем этот процессор, который готов к работе уже спустя 4 секунды. То есть сел за руль, вдохнуть-выдохнуть не успел, а электроника уже во всеоружии.

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Как едет OMODA C5

Разработчикам удалось создать действительно энергоемкую и комфортную подвеску. После своего личного кроссовера такого же класса, но 5-летнего возраста, поначалу привычно объезжаешь все стыки и трещины на асфальте, но очень быстро понимаешь, что OMODA C5 их проглатывает, нисколько не поперхнувшись. Вскоре начинаешь и менее критично относиться к небольшим ямкам. Даже лежачие полицейские получается переезжать с меньшим подпрыгиванием всех и вся в салоне.

Благодаря шинам стандартного размера 215/55/R18 автомобиль не боится колейности и уверенно едет, например, по прямой в левой полосе МКАД (московской кольцевой автодороги), съеденный асфальт которой шипованными шинами еще не успели заменить на новый. Кроме того, такой размер шин не разорит владельца при покупке нового комплекта, в отличие от более широких или шин большей размерности.

Проверен автомобиль и сильными ливнями, что топили столицу в середине июня. Под проливным дождем с сильными потоками воды на дороге, при езде с разрешенной скоростью — аквапланирования не возникало.

В зависимости от характера или настроения водителя можно выбрать один из двух режимов движения — ECO или SPORT. Передвигаясь экологично, даже скорость превысить сложно, настолько плавно разгоняется автомобиль. При переключении в SPORT характер автомобиля сильно меняется и соответствует выбранному режиму.

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OMODA C5 под капотом

Двигатель новой модели остался полуторалитровым турбированным, с максимальной мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм/1750-4000 об/мин. Пламенному сердцу помогает турбокомпрессор Honeywell (Garrett), а выпускной коллектор интегрирован с головкой блока цилиндров и имеет жидкостное охлаждение с электронным термостатом. Вместо вариатора теперь доступны роботизированные коробки передач. Причем они не какие-то безымянные, а проверенные временем — производства Getrag, что славятся своей надежностью и безупречной работой. У переднеприводных версий 6-ступенчатый робот, у полноприводных — 7 ступеней с двойным сцеплением «мокрого» типа.

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Про кузов

Кузов модели C5, как и других автомобилей OMODA, прошел двойную оцинковку с катафорезным грунтованием, что снимает все вопросы по его устойчивости к агрессивной среде дорог, особенно в холодный период. Этим же способом защиты металла от коррозии пользуются и при производстве премиальных автомобилей.

Безопасность

Помимо 6 подушек безопасности — вокруг водителя и пассажира, плюс шторки на окнах задних пассажиров, эйрбэги сохраняют 50% давления 6 секунд после срабатывания, что важно при вторичных столкновениях, например когда происходит массовое ДТП. Автомобиль оснащен целым комплексом систем ADAS. Следить за дорожной ситуацией плотного городского трафика водителю помогает адаптивный круиз-контроль (АСС), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), чуть что задействуя экстренное торможение (AEB), есть система слежения за полосой и предупреждает о ее покидании (LDW), а также предупреждение об автомобиле сбоку — в слепой зоне.

Выводы

Обновление OMODA C5 явно пошло на пользу, и автомобиль стал только лучше и технологичнее, с потрясающе красивым и футуристичным внешним видом, что отличает его в городском потоке. Активно маневрировать или ползти в городских пробках не составит труда и нисколько не утомит как начинающего, так и опытного водителя, а системы помощи и кругового обзора позволят припарковаться даже там, где, на первый взгляд, втиснуться сложно. Что и говорить, супруга крайне неохотно передавала ключи и документы после поездок на маникюр или в торговый центр.

Денис Лукин