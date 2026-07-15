«Ламборгини» из Калининграда: первый тест-драйв Deepal S07

Уже второй Deepal на российском рынке, и опять интересно. Changan Automobile Group пытается выгребать против общих тенденций, когда каждый новый современный автомобиль сродни одетому с иголочки зануде. Встречаем! Яркий, харизматичный и, как оказалось, весьма ловкий Deepal S07. А чтобы ближе с ним познакомиться, корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился на Алтай, где были горы, реки и серпантины Чуйского тракта...

Одна кнопка, два дисплея, три страницы виджетов на мультимедийке... Малоотличимые друг от друга современные автомобили взяли за правило все делать самостоятельно. Сами открываются, сами заводятся, не требуют управления, читая знаки и разметку самостоятельно, получают обновления по воздуху. Сами тормозят и находят себе парковку. Скучнее не бывает. А где в них находится душа?

Может ли нынешний автомобиль довести до экстаза? Сумеет заставить в себя влюбиться? Способен по-настоящему напугать? Увы, эти вопросы нынче задавать не принято. И нам отрадно, что хотя бы в Changan еще не забыли, какими эмоциями некогда будоражил Его Высочество Gran Tourismo.

ОСТРОТА ГРАНЕЙ НЕ ПУГАЕТ

Внешность Deepal S07 перекликается контурами с Lamborghini Urus не случайно. Его тоже нарисовали в Италии, в Турине. Дизайнерский спецназ возглавлял Бертран Бах, известный по работе в Volkswagen и General Motors. Нарисовали уже относительно давно. Модель с 2023 года соблазняет своими формами жителей Азии, Европы и, да простит нас Милостивый и Милосердный, Ближнего Востока. Правда, на большинстве рынков это не гибрид, а электромобиль в чистом виде. К тому же, и не Deepal вовсе, модель зачастую выпускают под брендом Shenlan.

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Силуэт S07 сразу привлекает внимание стреловидными линиями и дерзким футуризмом. Но острота граней не пугает, машина не кажется колючей. Все выглядит гармонично и даже практично, что подтверждают цифры: коэффициент сопротивления Cx — 0,258, чему позавидуют многие конкуренты. Тут есть все: и узкие горизонтальные бойницы фар, и бритвенной остроты кромки кузова. А где надо дизайнеры брали в руки лекало. Словом, сугубо по-итальянски: легко и пикантно, как припущенные с чесночком, «оливычем» и петрушкой креветки.

БЕЗ ПРИВОДА НА КОЛЕСА

По размерам все просто. Не гигант, но изрядные 2900 мм колесной базы внушают уважение. Габариты по длине подстать Tesla Model Y. В ширину без малого два метра. Комплектация у нас одна — «Техно» за 5 289 900 рублей без учета скидок за трейд-ин и госсубсидии. По опциям — полный фарш, включая 20-дюймовые колеса, 350-ваттную аудиосистему Sony на 14 динамиков с объемным звуком, амбиентную подсветку и, разумеется, исчерпывающий набор электронных помощников. Как по мне, только один охлаждаемый бокс подлокотника стоит таких ништяков, как панорама на 360 градусов, «прозрачный» капот и стеклянная крыша площадью под два квадратных метра.

В Россию Deepal S07 зашел основательно. Прямо на сборочный конвейер в Калининград со всеми необходимыми для нашего рынка адаптациями. Тут вам и оцинкованный кузов, и антикор, и обогревы всех кресел (передние еще с вентиляцией), зеркал и форсунок.

К тому же и двигателей нам положено вдвое больше, чем тем же китайцам. Установленный на задней оси маршевый электромотор выдает 238 сил (320 Нм). Питается от литий-ионной батареи емкостью 31,7 кВт/ч. Батарея, если некуда протянуть зарядный провод, подзаряжается от 90-сильного 1,5-литрового ДВС. Бензиновый атмосферник лишен привода на колеса, работает исключительно генератором. Работает тихо даже на ходу, когда подзарядка требует изрядных оборотов на уровне 4000-5000.

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ЗА ЧТО ОТОБРАЛИ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Открывая дверь, ухватившись за утопленную на ходу, но предусмотрительно выпрыгнувшую в ладонь ручку, неподготовленного человека пробирает озноб. Может, вы давно не отпирали безрамочные двери? И дело не в премиальности, видали салоны побогаче. Это иное — как встретить произведение искусства в неожиданном месте. Сочетание материалов отделки, подборка фактур, цветов, форм. Есть общее ощущение праздника, выигранного приза, когда неловко дотрагиваться, опасаясь испортить идеальную упаковку. Хорошо ли это в автомобиле — вопрос. Но эмоции вызывает.

Рычаг трансмиссии на руле — «по-мерседесовски». Руль тоже неплох, в меру пухлый, слегка усеченный снизу. Сохранились привычные пиктограммы псевдосенсоров управления основными функциями. С отсутствием кнопок на передней панели и клавиши «Пуск» в частности ваш покорный слуга уже смирился. Но этого мало! Теперь у нас отобрали панель приборов. По кнопкам грущу, но не сказать, что мне жаль потери приборки. Ее успешно подменил информативный проекционный дисплей на стекле. И в ходе передвижения кажется, о ужас, что приборной панели с ее уютными стрелками и шкалами вообще никогда не существовало.

Кресла, скорее, комфортные, чем спортивные. Причем, посадка сзади не во многом уступает передней. Двое среднего роста на втором ряду смогут вольготно развалиться и подремать в дороге. Геометрия дивана (спинка, кстати, не регулируется) и фактура материалов отделки располагает. К услугам задних седоков один на двоих зарядный порт Type-C и обогрев кресел. А также единственный дефлектор с монитором показаний параметров климата. По сути, это обманка. Климат в машине двухзонный, и задние пассажиры влиять на него не могут. Утешительным бонусом за это оказалась возможность с заднего ряда подвинуть кресло переднего пассажира. Для этого отдельные кнопки.

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Присаживаемся в салон, и тут очередная фишка — центральный 15,6-дюймовый монитор оживает. При желании он может поворачиваться в диапазоне 30 градусов от водителя к пассажиру. Управлять планшетом можно свайпнув пальчиком где надо, голосовой командой либо, если удастся достать из недр планшета нужную настройку, жестами. Интерфейс корректно русифицирован, почти не лагает. От бликов можно избавиться тем же поворотом экрана. Все настройки по традиции зашиты именно в нем. Нас же больше интересуют режимы движения и, главное, энергоэффективность.

ХИЩНО ПРИСЕДАТЬ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ

При появлении каждого нового последовательного гибрида всегда интересно, насколько это будет выгодно. Важна емкость батареи, запас хода чисто на электричестве и качество этого хода при резко пустеющей батарее. Ждем, когда расход энергии на сотню пробега упадет существенно ниже 15 кВт. В случае с Deepal S07 нам обещали примерно такую цифру, однако, практика показала иное.

«Семерка», как и положено «электричке», обеспечивает уверенный и плавный старт. Набор скорости по традиции происходит плавно и напористо. И здесь неожиданности не случилось даже с учетом заднего привода. Казалось бы, потенциально это ощутимая перчинка к драйву. Однако магии BMW, увы, не случилось. Электрокар не умеет при резком старте сначала хищно приседать на заднюю ось и лишь после короткой паузы остервенело выстреливать. Просто доступному с нуля полному объему крутящего момента (320 Нм) паузы и физкультура с приседаниями не нужны.

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Разгон до сотни — 7,7 секунды. Максималка — 180 км/ч. Признаюсь, по креслу не размазывает и уши от перегрузки не закладывает. Но динамики, а главное шумоизоляции двойных стекол хватает, чтобы попутные «Солярисы» и «Логаны», мелькнув незначительными цифровыми пикселями погрешности на мониторе кругового обзора, быстро терялись за окном.

Итак, мчим по Чуйскому тракту. Трафик жидкий. С бензином и здесь не густо. Но у нас пока полный бак и заряд аккумулятора на уровне 95%. Запас хода при таком раскладе производитель обещает 900 с лишним км. Однако.

БЕНЗИНОМ МОЖНО НЕ ЗАПРАВЛЯТЬ

Без подключения ДВС, если выбрать строго электрический режим, у нас в резерве запас хода паспортные 170 километров. По сути, это среднее значение в сегменте. Но одно дело, если измерять пробег «овощной» линейкой стандартов WLTP, и другое — топить по Чуйскому тракту на максималках, где имеется изрядный рельеф и необходимы резкие обгоны.

А вышло так. Втроем на не груженой машине мы высадили батарею до 4% в остатке за первые 60 км пути. Ехали антиэкономично, хоть и в режиме ECO, но даже при таком раскладе в гибриде имеется смысл. В городе, где нет таких скоростей и рекуперировать удастся намного чаще, Deepal S07 имеет гарантированные 80-100 км пробега на электротяге. А это значит, что можно вообще не заливать бензин.

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Машина очень неплохо держит дорогу. Усилие на руле можно моделировать пресетами, но его все равно почему-то не хватает. Подвеска настроена довольно жестко, от чего на серпантине лишь веселее. Траектории четкие, крепкие, без кренов, но восторга заднего привода, когда чувствуешь пятой точкой — еще чутка, и снос задней оси, почему-то нет. Как они это делают?

Кстати, и хорошо что машина не провоцирует «покрутить хвостом». Это не передний привод, тут, случись занос, просто газком не вытянешь. Ходовой комфорт тоже на уровне даже вопреки непривычным ощущениям от рекуперации. Когда отпускаешь газ, машина довольно резко начинает собирать энергию, оттормаживаясь. Так что нужно привыкать и приспосабливаться к девайсу, либо невыспавшиеся пассажиры сделают вам внушение.

МУКИ ВЫБОРА

Когда мы подключили автоматический гибридный режим, батарея стала быстро наполняться. Причем на динамику это нисколько не влияло. Можно было по-прежнему валить 140-150. Компьютер по итогам всей поездки показывал расход электроэнергии на уровне 18,5 кВт на сотню. Расход бензина при этом ниже отметки 7 л/100 км не опускался. Наверняка оба показателя в повседневной эксплуатации можно существенно сократить.

Что можно сказать в итоге? Машина понравилась, и мы готовы простить ей даже пропажу «приборки». Deepal S07 — отличный способ выделиться на общем, в целом унылом фоне. Он красив, удобен и быстр. Идеален, как средство электромобильности. Вполне можно обойтись без заправки топливом. Его опций хватит самым привередливым. А если душа не лежит, оглянитесь на конкурентов: есть подороже — более мощный LiXiang L6, есть и подешевле — например, гибрид Geely EX5 или полноприводный Evolute i-Space. Выбор за нами...