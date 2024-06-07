В России продают редчайший ВАЗ-2105 с «автоматом»

Вазовская «пятерка» хорошо известна в нашей стране и в продаже на вторичном рынке находятся, вероятно, сотни тысяч экземпляров этой модели. Но среди них есть и уникальные машины, одну из которых обнаружил в Сети портал «АвтоВзгляд» — ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач.

Выставленный на продажу на «Авито» автомобиль выпущен в 1992 году и представляет собой образец «реэкспорта» — машины для зарубежных рынков, которая позднее вернулась обратно в Россию. Конкретный экземпляр родом из Германии, откуда его привез военнослужащий — алый седан три десятка лет простоял в гараже, где его обнаружили и после тщательного детейлинга выставили на продажу. Машина с пробегом 6000 км не проходила реставрацию и сохранилась в своем практически заводском состоянии.

Но интересен экземпляр не только своей сохранностью, но и оснащением. На продажу выставлен не просто ВАЗ-2105, а LADA 2105 Nova Junior Automatic с автоматической коробкой передач. 64-сильный 1,2-литровый бензиновый двигатель стандартный для модели, а вот трансмиссия — эксклюзивная, потому что в нашей стране двухпедальных «пятерок» никогда не было.

Учитывая состояние машины и его уникальное оснащение, включая «автомат», особые диски и дополнительные дилерские аксессуары от немецкого продавца, цена в 1 500 000 рублей не кажется завышенной за самый настоящий коллекционный экземпляр, который сделает честь любому собранию автомобилей.