В России выставили на продажу редкий Nissan Skyline GT-R

На отечественном рынке подержанных автомобилей появилось крайне любопытное купе Nissan Skyline GT-R поколения R32. Продавец утверждает, что состояние машины «не требует вложений», и такой «коллекционный» экземпляр будет в цене только расти. Сейчас же за него просят не много не мало 11 млн. рублей.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже двухдверки Nissan Skyline GT-R в кузове R32, выпускавшейся с 1989 по 1994 годы. Машина стала культовой благодаря своим успехам в автоспорте и популярности у различных тюнинг-ателье. В России экземпляров этой модели в хорошем состоянии остались считанные единицы.

Что же касается конкретно этого купе, то продавец заявляет, что «автомобиль был разобран до кузова для полной реставрации и собран на новых оригинальных компонентах», а «весь крепеж восстановлен или заменен на новый оригинальный».

Серая машина с пробегом всего 1500 км оснащена 280-сильным 2,6-литровым мотором, механической коробкой передач и полным приводом. «Праворулька» 1991 года выпуска предлагается желающим за 11 000 000 рублей. В определенном смысле автомобиль действительно является коллекционным экземпляром, хотя наличие неоригинальных тюнинговых компонентов ставит под вопрос его инвестиционный потенциал.