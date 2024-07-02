Эксперты назвали кроссоверы с самыми проблемными «автоматами»

Автомобили с механической коробкой передач постепенно уступают место двухпедальным машинам, среди которых встречаются как надежные, так и не очень. Так от каких моделей с АКП следует держаться подальше, чтобы свести к минимуму риск возникновения проблем? На этот вопрос ответили эксперты.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с RG.ru назвал пять кроссоверов, имевших крайне ненадежные модификации с автоматической трансмиссией.

В частности, он вспомнил Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов с коробкой 722.6, у которой часто возникают проблемы с электронным блоком управления. И Nissan X-Trail с Jatco JF613Е — той, что плохо переносит агрессивный стиль вождения и экстремальные условия эксплуатации. Досталось и Volkswagen Tiguan с шестиступенчатой 09М: эксперт рекомендует сразу поменять штатный теплообменник на более эффективный наружный радиатор.

В список автомобилей с «опасными» коробками передач также вошли модели Chevrolet и Opel, оснащенные агрегатом 6T30 (устанавливалась с 2008 года) — он склонен к перегревам. Сулит множество «дорогих» проблем и Jatco JR507E, которую можно отыскать на некоторых Nissan (Pathfinder и Patrol до 2016 года) и Infiniti (до 2010 года). Эта коробка плохо переносит агрессивную эксплуатацию, бездорожье, а также подвержена сбоям электроники.

— При выборе кроссовера с пробегом рекомендуется обратить внимание на состояние и тип трансмиссии. В некоторых случаях целесообразно отдать предпочтение механической коробке передач или более современным и надежным автоматическим трансмиссиям. Перед покупкой желательно провести диагностику АКП в специализированном техническом центре, — подытожил Валерий Антюфьев.