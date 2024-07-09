В Москве продают единственный в своем роде микроавтобус РАФ

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже машины 1977 года. Автомобиль построен на платформе массового микроавтобуса РАФ-977Д, но с эксклюзивным кузовом с деталями от ГАЗ-21 и ГАЗ-22. В салоне же использованы элементы от ЗиМ и «Чайки». Судя по объявлению, автомобиль имеет 85-сильный 2,4-литровый двигатель с механической коробкой передач.

Несмотря на статус самоделки, «Афалина» в свое время была поставлена на учет, так что микроавтобус можно без проблем перерегистрировать и передвигаться на нем по дорогам общего пользования. РАФ-21А долгое время экспонировался в Музее транспорта Москвы, а сейчас машина находится в руках нового владельца, который и готов расстаться с ней за 8 990 000 рублей.