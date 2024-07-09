Эксперты назвали самые недооцененные в России кроссоверы

Кроссоверы давно выбились в лидеры продаж как новых, так и подержанных автомобилей в России. Но далеко не все модели сегмента SUV пользуются у наших сограждан высоким спросом. И в некоторых случаях это даже удивительно.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко обозначил в беседе с RG.ru топ-5 кроссоверов, которые по своим качествам не уступают бестселлерам рынка, однако в силу малой известности не так популярны у покупателей.

В числу таковых эксперт отнес Toyota Venza с надежным двигателем 2.7 и проверенным «автоматом» — машина по цене сопоставима с ровесником Toyota RAV4, но имеет более выносливые агрегаты. То же справедливо и по отношению к Honda Crosstour, которая оснащается «крепкими» моторами и «автоматами», но предлагается по меньшей цене из-за низкого спроса.

Аналогичная ситуация с Renault Koleos: он фактически является Nissan X-Trail в другом кузове, хотя требует меньше денег как при покупке, так и при обслуживании. Компактный Mitsubishi Eclipse Cross оснащен богаче родственного ASX и дешевле Outlander с большим пробегом. Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на экономичный и проходимый Jeep Renegade, который незаслуженно недооценен аудиторией.