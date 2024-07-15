В России продают редкую гоночную «Победу»

Легендарная «Победа» стала одной из первых массовых машин, на основе которой создавалось немало уникальных автомобилей, в том числе гоночных. И одна и таких «заряженных» ГАЗ-М-20 появилась в продаже.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже реплики гоночной «Победы», созданной на базе ГАЗ-М-20 образца 1956 года. Продавец заявляет, что на аналогичном родстере в гонках участвовали пилоты-испытатели «Торпедо» — автомобиль восстановили на основе имеющихся запчастей в двух экземплярах. При этом неизвестно, сколько в 50-е годы ГАЗ построил подобных машин.

Автомобиль имеет 52-сильный 2,1-литровый форсированный мотор с особой головкой блока на восемь свечей и две катушки зажигания, применен экспериментальный мост сзади и облегченная доработанная передняя подвеска. Тахометр родной — один из 11 сделанных для гонщиков 1950-х, а при реставрации использовались технологии тех лет, только олово без шпаклевки.

За такую «Победу» продавец рассчитывает выручить 8 000 000 рублей, называя экземпляр коллекционным.