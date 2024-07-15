Эксперт перечислил 12 признаков проблемного автомобиля с пробегом

Прозрачная история автомобиля с пробегом не гарантирует отсутствие неполадок, которые продавец в своем стремлении совершить сделку может скрывать. А потому покупателю важно знать, на что обращать особое внимание, чтобы свести к минимуму риск приобретения проблемного автомобиля.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев в беседе с RG.ru отметил, что неоднородный цвет автомобиля может указывать на перекраску после ДТП, а шумы и скрипы при движении намекают на потенциальные проблемы с подвеской или кузовом, равно как и неравномерный износ шин.

Деформацию кузова могут выдать запотевание и влага в салоне, закрывающиеся с трудом двери и капот, а также неровные зазоры между элементами — это самый серьезный признак нарушения геометрии, указывающий на возможные последствия крупной аварии.

Нельзя игнорировать следы ржавчины на силовых элементах кузова, а также чрезмерно изношенный салон — если на одометре небольшое число, вероятно, пробег не соответствует реальному. Предвестниками крупных трат на ремонт могут стать потеря мощности двигателя, его чрезмерная дымность, странные звуки или вибрации во время работы, утечки жидкостей и проблемы с электрикой.

По словам Валерия Антюфьева, важно наличие прозрачной истории обслуживания машины. А при выборе подержанного автомобиля лучше пользоваться помощью профессионалов, которые выявят проблемы и избавят автовладельца от дополнительных расходов на их устранение после подписания договора купли-продажи.