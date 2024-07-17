«Буханваген» из российского фильма не может найти нового владельца

Впервые объявление о продаже «Буханвагена», снявшегося в фильме «Сердце и как им пользоваться», заметили в Сети еще в начале года. Но, похоже, за 7 месяцев легендарный УАЗ, оцененный в 3,6 млн. рублей, так и не смог найти нового владельца — по крайней мере, предложение до сих пор «висит» на классифайдах.

На вторичным авторынке России полным-полно всевозможных «Буханок», но далеко не каждая может похвастать «звездной» историей. УАЗ 2206 выделяется на фоне своих братьев — и не только красно-белым кузовом с хромом, а также дисками с колпаками и шинами с «уайтволлами», но и оснащением. Машина имеет кондиционер, мультимедиа Alpine, эксклюзивные боковые стекла без форточек, обогреваемые сиденья, электростеклоподъемники, обивку салона экокожей и другие необычные для модели «плюшки».

Эта «Буханка» была полностью разобрана, укомплектована шумоизоляционными материалами и «ускорена». Автомобиль оснащен 112-сильным 2,7-литровым бензиновым мотором с чип-тюнингом, механической коробкой передач и полным приводом.

За машину с пробегом 7500 км продавец рассчитывает получить аж 3 585 000 рублей. Почему так много? А почему бы и нет: эта «Буханка» — кинозвезда, засветившаяся в фильме «Сердце и как им пользоваться». Впрочем, как оказалось, желающих обзавестись особенным автомобилем немного — раз объявление до сих пор актуально.