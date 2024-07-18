Первый универсал АВТОВАЗа выставили на продажу по цене новой Vesta SW

В истории Волжского автозавода было не так много универсалов, а первой моделью в таком кузове стал ВАЗ-2102. «Двойку» сняли с конвейера еще в середине 80-х, так что сегодня машины в состоянии «как с завода» — редкость. Но именно такой экземпляр предлагается к покупке.

На одном из сайтов по продаже автомобилей с пробегом портал «АвтоВзгляд» обнаружил 52-летний ВАЗ-2102, который предложен к покупке за внушительные 2 000 000 рублей. За эти деньги можно купить новую LADA Vesta SW, однако классический «сарай» без ржавчины и гнили с новыми оригинальными запчастями выглядит более интересным вложением.

Бордовый универсал с пробегом 29 417 км имел всего двух владельцев, последний из которых хранил автомобиль в теплом гараже. Никаких особенностей представленный к продаже ВАЗ-2102 не имеет — стандартный 64-сильный 1,2-литровый двигатель в сочетании с механической коробкой передач и задним приводом. Из особенностей можно отметить только год выпуска — второй год производства модели после постановки на конвейер в Тольятти 21 сентября 1971 года.