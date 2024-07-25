Аналитики подсчитали, сколько китайских автомобилей «бегает» по России

Уже в ближайшие годы китайские автомобили могут «переплюнуть» по распространенности в нашей стране машины французских и американских брендов. С учетом того, что большинство марок из «недружественных» стран покинуло наш рынок, тотальное доминирование представителей автопрома КНР — лишь вопрос времени.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», по состоянию на 1 июля 2024 года в России числится 1,86 млн. машин китайских брендов, что составляет 4% от всего парка легковушек в стране. На «французов» и «американцев» сейчас приходится около 6% и 7% соответственно, так что в ближайшие пару лет «китайцы» их обойдут и будут уступать по распространенности только российским, японским, корейским и немецким маркам.

В числе лидеров марок из КНР — Chery (444,7 тыс. шт.), Geely (341,1 тыс. шт.) и Haval (296 тыс. шт.). На эти три бренда приходится около 60% всех китайских легковушек, зарегистрированных в России.

Что касается регионов, где больше всего распространены машины из Поднебесной, тот тут лидирует Москва (294 тыс. шт.) и Московская область (157,2 тыс. шт.) — четверть всех «китайцев» в стране состоит на учете в этих двух субъектах. За отметку в 100 тысяч машин вышел и Санкт-Петербург (102,9 тыс. шт.). В остальных регионах России их зарегистрировано меньше.