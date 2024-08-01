На «вторичке» продают Mercedes-Benz Viano Филиппа Киркорова за 140 млн. рублей

На отечественном рынке подержанных автомобилей можно отыскать много самых разных «Мерседесов» — в том числе машины, принадлежавшие когда-то известным личностям. Очередной пример — минивэн Viano в исполнении Extra Long L3, на котором в свое время передвигался народный артист России Филипп Киркоров.

Объявление о продаже автомобиля знаменитого певца портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов. В описании нынешний владелец уточняет, что минивэн под заказ Филиппа Бедросовича прибыл в нашу страну в 2008 году, и другой такой машины «в природе больше не существует».

Продавец просит за уникальный Viano ни много ни мало 140 миллионов рублей, подчеркивая, что ждет «деловых людей с реальными предложениями». Сам автомобиль, по его словам, находится в Москве. Никаких подробностей о минивэне — в частности, оснащении машины — автор объявления, увы, не приводит. А там наверняка много любопытного — если учесть, что этот «Виано» собирался под заказ.

Вниманию покупателей предлагается Mercedes-Benz Viano Extra Long L3 первого поколения до рестайлинга. Приводится машина в движение самым мощным для этой модели 258-сильным бензиновым 3,5-литровым мотором, агрегатированным с автоматической коробкой передач. Привод — задний. На одометре у автомобиля 2008 года выпуска — 170 000 км, как указал продавец. Еще он отметил в анкете, что минивэн не требует ремонта.