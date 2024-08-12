Подержанные автомобили дешевеют в России пятый месяц подряд

Изучив российский рынок подержанных автомобилей, аналитики пришли к выводу, что машины с пробегом дешевеют в нашей стране уже пять месяцев подряд. И пусть их стоимость опускается постепенно и незначительно, всего на пару процентов за 30 дней, она все же снижается, что не может не радовать.

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», по итогам июля средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России составила 1 510 000 рублей. Если сравнить июльский результат с июньским, то стоимость снизилась на 2,7% (42 000 «деревянных»).

И это самый высокий показатель с марта, когда цены по отношению к предыдущему месяцу опустились впервые. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в апреле: тогда средневзвешенный прайс легкового авто с пробегом «подтаял» на 1,6%.

Но как бы то ни было, по отношению к прошлому году стоимость подержанных автомобилей выросла, хотя тоже незначительно. Если смотреть «июль к июлю», то «бэушки» подорожали на 1% или 15 000 рублей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какую машину с пробегом сегодня можно выгоднее всего продать. Пообщавшись с экспертами, мы выпустили большую статью — материал опубликован здесь.