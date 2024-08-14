Компания Honda еще с девяностых годов прошлого века считается в России производителем надежных и неприхотливых, крайне ресурсных и высоко котируемых на вторичном рынке автомобилей. «Хонду» в России любят, ценят и предпочитают не менять — «на переправе» так уж точно. Однако и у этого японского бренда есть машины, которые стоят особняком. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Каких только эпитетов не заслужила в народе «японская BMW» — Honda. С середины 90-ых, когда простенькие, но очень надежные «Хонды» с правым рулем впервые появились в России, и до эпохи расцвета конца «двухтысячных» и начала «десятых» (тогда в автосалонах стояло аж семь разных моделей) машины именно этой японской марки считались вершиной надежности. Нет, не «Тойоты», а именно «Хонды».

Но нерушимый камень в реноме марки в России — дело рук самого первого CR-V, сломать который было практически невозможно: надежный, простой, вместительный, с повышенным дорожным просветом. О чем еще мечтать? А ведь был еще и Civic, что на переломе веков получил свое самое лучшее поколение и, конечно, его величество Accord, ставший в 2002-ом автомобилем года в Японии. Кстати, если вы вдруг не знали или позабыли, то автомобиль 2001 года — Jazz, а 2000 — Civic.

Промашка вышла в 2003-ем, когда на пьедестал заехала достойнейшая Subaru Legacy, но в 2004-ом «Легенда», в смысле Legend, восстановила «статус-кво». Начала века на самом-самом автомобильном рынке — целиком за «Хондой». И тому были объективные причины: комфорт, надежность, неприхотливость, завидные настройки и торжество инженерной мысли, которая в те счастливые годы шла рука об руку с дизайном. Однако составить рейтинг автомобилей Honda — чертовски сложное занятие, особенно если сам — «хондовод». Посему дадим слово профессионалу, долгие годы занимающемуся ремонтом и обслуживанием некогда лучших японских авто:

Фото netcarshow.com

— Выбирая лучшие Honda, — говорит технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной» Максим ЗАТИМОВ, — на первое место я бы без сомнений поставил Accord седьмого поколения. Далее — не столь далеко от него ушедший «восьмой баян». Очень надежные и неприхотливые машины, хотя у моторов K24A есть болячка с задирами на кулачках и валах, но двухлитровые — беспроблемные в высшей степени.

До 500 000 км эти движки проезжают без вмешательств. Рекордсмен на моей памяти — экземпляр, пробежавший 560 000 км. Он был заменен потому, что поглощал слишком много моторного масла. Да, смазку «ел», но ведь ехал! Так же сразу вспоминаю старичков — Civic MA и MB, машины 97-98 годов, которые вообще были несокрушимые. Масла меняй — да езжай хоть на Луну. Конечно, сейчас такой надежности уже не сыскать.

Очень хорош Honda Jazz — надежный, неприхотливый, крайне вместительный. Чтобы сломать Jazz — надо было о-о-очень постараться, запустить и вообще не обслуживать никогда. Кстати, «Джаз» был первым автомобилем, который в России продавали дороже, чем покупали. С ним же сразу вспоминаю Honda HR-V: все тогда шарахались от вариатора, как от огня, но при правильном обслуживании и, что самое главное, при правильной эксплуатации он ходил до 350 000 км.

Фото netcarshow.com

Мы с коллегами как-то провели эксперимент: не меняли масло в коробке 200 000 км. Так вот последний раз видел эту машину на пробеге около 300 000 км: она продолжала ездить! Правда, коробки у Jazz и HR-V отличаются. У «Джаза» фильтр в трансмиссии можно поменять только при разборе трансмиссии, он находится внутри, а у HR-V достаточно просто снять поддон.

Но при всем выше сказанном мне кажется, что конкретно в России Honda полюбили из-за модели CR-V самого первого поколения. Народ прочувствовал, что такое кроссовер и как это удобно. Увы, их эпоха уже прошла: новый «Сервант» уже дурно собранный, весь какой-то кривой, с висящими дверями — американская, одним словом, машина.

Pilot — тоже крайне спорный автомобиль: с одной стороны — вместительный и относительно надежный, а с другой — ездовые качества отвратительные, это уже не Honda. Да и мотора ему откровенно не хватало — слишком тяжел, — закончил составлять свой рейтинг надежных «Хонд» наш эксперт.