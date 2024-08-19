Россияне стали активнее покупать подержанные автомобили

Если по итогам июня аналитики зафиксировали падение продаж на российском рынке подержанных автомобилей, то в июле он снова пошел в рост. Спрос на машины с пробегом увеличился на 9,3% по отношению к предыдущему месяцу или на 6,7%, если проводить параллель с результатом июля 2023-го.

По итогам июля вторичный рынок вырос на 6,7% к году

Как отмечает аналитическое агентство «Автостат», результат июля 2024 года — лучший за последние 11 месяцев. Чтобы превзойти показатель августа 2023-го, не хватило 5000 автомобилей. Если тогда россияне приобрели 551,3 тысячи легковых «бэушек», то в июле 2024-го — 546,2 тысячи.

Наибольшим спросом у наших сограждан пользовались подержанные LADA (132 990 ед. в июле), Toyota (56 006 ед.), Kia (32 531 ед.), Hyundai (30 903 ед.) и Nissan (25 807 ед.). В первую десятку самых востребованных марок также вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. А три самые популярные модели — это LADA-2107, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Добавим, что всего с начала года новых владельцев нашли почти 3,3 млн. автомобилей с пробегом — это на 0,9% больше, чем в январе-июле 2023-го.