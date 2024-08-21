Аналитики рассказали, какие автомобили быстрее всего продаются на «вторичке»

Какой подержанный автомобиль сегодня можно реализовать быстрее всего, если смотреть по конкретным маркам и моделям? На этот вопрос ответили эксперты, проанализировавшие объявления о продаже «бэушек», опубликованные в период с января по июль текущего года.

Так, по данным сервиса «Авто.ру», в массовом сегменте быстрее всего разбирают Chevrolet Cruze первого поколения. Такие машины, оцененные в среднем в 770 000 рублей, находят новых владельцев за 30 дней. Чуть больше времени — а именно 31 и 31 дня — уходит на продажу отечественных ВАЗ-2114 и LADA Granta. Кроме этих трех моделей, в «скоростную» пятерку вошли Daewoo Matiz и Kia Sportage III.

Что же касается премиального сегмента (хотя и не совсем понятно, по какому именно признаку аналитики относили модели к таковому), то здесь лидирует BMW 3-й серии в кузове F30 (в среднем 1,9 млн. рублей; 42 дня). Второе место — за Mercedes-Benz E-Class W212. Третье — за Volkswagen Touareg II (собственно, именно из-за него и возникли вопросы к классификации). Замыкают ТОП-5 Mercedes-Benz C-класса W204 FL и Audi A6 поколения С7 — продавцы этих машин находят покупателей уже за 44-47 дней.

Заодно эксперты сервиса поделились и статистикой по новым автомобилям. Так, мы узнали, что быстрее всего из салонов «уходят» кроссоверы Haval Jolion — в среднем через 15 дней с момента публикации объявления. Седан Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) — за 18 дней. Далее в рейтинге идут Belgee X50 (3 недели), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (4 недели).