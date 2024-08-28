Россияне продолжают покупать люксовые автомобили с пробегом

Новые и подержанные автомобили в России стремительно дорожают, но для состоятельных граждан, предпочитающих роскошные модели класса «люкс», это не проблема. В июле они приобрели 209 «бэушных» машин Bentley, Rolls-Royce и прочих Lamborghini.

О том, что в июле новых хозяев нашли 209 подержанных автомобилей сегмента «люкс», сообщило аналитическое агентство «Автостат». И по его данным, это на 8% больше, чем во втором летнем месяце 2023-го, когда было перепродано 194 машины. Если же сравнивать с июнем 2024-го, то разницы в числах почти нет: в июле купили всего на две легковушки больше.

Самым высоким спросом среди «бэушных» автомобилей класса «люкс» пользуются машины Bentley — в их пользу сделали выбор 73 покупателя, то есть 35% от всех, кто обзавелся роскошной легковушкой с пробегом в прошлом месяце. На втором месте Rolls-Royce — 42 ед., на третьем — Lamborghini (38 ед.), на четвертом — Maserati (30 ед.), на пятом — Ferrari (19 ед.), на шестом — Aston Martin (7 ед.).

Если же смотреть по конкретным моделям, то тут в лидерах Bentley Continental GT (36 шт.), Lamborghini Urus (30 шт.) и Bentley Continental Flying Spur (19 шт.).

Добавим, что по итогам первых 7 месяцев 2024 года сегмент люксовых автомобилей на вторичном рынке России сократился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2023-го. В январе-июле наши сограждане приобрели 1264 роскошные машины с пробегом.