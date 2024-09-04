Германизация: в Россию хлынул поток недорогих подержанных немецких авто из Кореи

Пока поток подержанных европейских (и особенно — немецких) автомобилей в Россию стремительно пытаются сократить за счет введения многочисленных санкций и прочих заградительных мероприятий, российские автокупцы находят все новые и новые пути получить желанный покупателем и крайне выгодный в продаже товар. Порой — весьма неординарные пути. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Немецкая машина — синоним успеха и достатка, так что автобренды из Германии несут на себе не только печать качества и технологий, но и весьма серьезный эмоциональный след. Для российских водителей — так уж точно.

Но Европа не хочет, чтобы новые и подержанные машины с хорошо узнаваемыми символами на кузове попадали в наши широты, вводя безумные и совершенно нецелесообразные с предпринимательской точки зрения санкции. Останавливает ли это российских поклонников немецкого автопрома? Конечно же, нет. Найдутся иные пути получения желанного.

Так, одним из новых направлений, по которым немецкие ТС начали в товарных количествах завозить в Россию, стал порт Владивосток: некогда главные ворота для «правого руля» частично переориентировались по случаю и на руль с привычной стороны. Причем, что интересно, особым спросом пользуются именно германские машины. А вот цена куда привлекательнее, чем на авто, привезенные из Европы по классическому белорусскому маршруту или через Грузию. Страна отправления — Южная Корея.

Фото netcarshow.com

Да, как оказалось, там не все ездят на Hyundai и KIA. Например, Volkswagen Jetta 2020 года выпуска с левым рулем, АКП и крошечным пробегом в 29 000 км стоит 2 240 000 рублей — по ценеLADA Vesta, что называется. За ту же практически сумму — 2 250 000 рублей — предлагают Audi A3 35TFSI 2020 года выпуска и с 13 000 км на одометре — новая фактически машина. В 2 850 000 рублей обойдется кроссовер Audi Q2 35TDI на двухлитровом «дизеле», с передним приводом и автоматической «коробкой», проехавший всего 32 000 км.

Но в особом почете — тяжелый люкс, который так любят в России: совсем не дымящий и вообще нигде не помятый BMW X5 2020-года выпуска в комплектации 40i xDrive M-Sport на пневмоподвеске, с люком и проекцией на лобовое стекло, «пробежавший» 78 000 км обойдется в 7 550 000 рублей, а огромные «ноздри» BMW 420i M-Sport в двухлитровом полноприводном исполнении можно заполучить за 4 160 000 рублей. Напоследок, конечно, он —Porsche Cayenne: 2019 год выпуска, 3.0 E-Hybrid, 26 000 километров пробега и 9 250 000 рублей. Какие санкции, что вы!

Все цены, указанные выше, актуальны для покупки машины во Владивостоке, так что за доставку «до двери» придется заплатить сверху: перегонщики берут около 15 рублей за километр, а трансфер в Москву на фуре обойдется примерно в 200 000 рублей. Можно, конечно, и самостоятельно перегнать, но перед тем, как принять решение и взять отпуск, стоит зайти в навигатор: от Владика до Первопрестольной — почти 10 000 км. Осилим?