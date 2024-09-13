В России подешевели автомобили с пробегом

Эксперты провели расчеты, опираясь на мониторинг предложений на вторичке без учета объема реализации. Если сравнивать август и июль 2024-го, в последний месяц лета автомобили с пробегом стали доступнее на 24 тысячи рублей или 1,6%. Показатели августа прошлого года выше — 28 тысяч рублей и 1,9%.

В августе средняя цена подержанной легковушки в России составила 1 млн 486 тысяч рублей. Стоимость автомобилей с пробегом впервые превысила отметку 1,5 млн рублей в сентябре 2023-го. В декабре ситуация на рынке дошла до отметки 1,6 млн рублей. Такой показатель держался до начала весны, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Почти год, 11 месяцев, средняя цена автомобиля на вторичке превышала 1,5 млн рублей. Она стала снижаться, начиная с марта 2024 года. Это продолжается уже шестой месяц подряд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал об автомобилях, историю которых россияне чаще всего проверяют на вторичке. Эксперты проанализировали запросы за первые восемь месяцев 2024 года.