Очень недорого: стоит ли покупать подержанный компактный кроссовер Livan X3 Pro

Livan X3 Pro, компактный кроссовер китайского производства, появился на нашем рынке более года назад. И вызвал реальный интерес у российских автолюбителей своей доступностью и современным дизайном. А сегодня и без того недорогую модель — в автосалонах за нее просят минимум 1 559 000 рублей — уже можно встретить и на вторичном рынке. И тут цены реально радуют. Так, скажем, на продажу выставлены найти весьма приличные экземпляры 2023-его года выпуска с пробегами до 20 000 км за более чем адекватные деньги в пределах 1 300 000 «деревянных». Но вот стоит ли покупаться на столь вкусные предложения, портал «АвтоВзгляд» выяснил у автоэксперта.

— Давайте начнем с плюсов модели, с ее сильных сторон, — говорит руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко. — Машина «вооружена» 1,5-литровым бензиновым двигателем JLC-4G15-A039 мощностью в 103 л.с. и крутящим моментом 142 Н·м. Агрегат, созданный на базе моторов Toyota серии ZZ, зарекомендовал себя как достаточно надежный. Так что при покупке ТС, пробежавшего по нашим дорогам 20 000-25 000 км (вряд ли больше, учитывая недолгое еще присутствие на рынке) о состоянии движка можно не волноваться. При этом важный его плюс — работа на АИ-92, что положительно сказывается на стоимости эксплуатации.

Силовой агрегат агрегатирован с вариатором производства компании Wanliyang. Эта трансмиссия имеет ряд особенностей: наличие ручного режима и восьми виртуальных передач, что позволяет водителю иметь больший контроль динамики автомобиля. Однако вариатор не всегда раскрывает полный потенциал двигателя и может вызывать толчки на низких скоростях при резком изменении темпа движения. Правда, некоторые водители отмечают ограниченный ресурс узла, что может вызывать опасения относительно долгосрочной надежности трансмиссии.

Что касается динамических характеристик, то Livan X3 Pro демонстрирует средние показатели. Разгон до 100 км/ч занимает около 13 секунд, а максимальная скорость составляет примерно 170 км/ч. Эти цифры вполне приемлемы для городского использования, но могут оказаться недостаточными для активной езды по трассе. Расход топлива в смешанном цикле — 8-9 л на 100 км: средний показатель для авто данного класса, который можно отнести к нейтральным характеристикам: не явный плюс, но и не существенный минус.

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Подвеска «китайца» представляет собой классическую схему: независимая пружинная McPherson спереди и полунезависимая пружинная сзади.

Такая конфигурация обеспечивает приемлемый баланс между комфортом и управляемостью. Дорожный просвет в 185 мм позволяет уверенно чувствовать себя на городских дорогах и легком бездорожье, добавляет комфорт парковки в снежную зиму.

К плюсам можно отнести и наличие дисковых тормозов на всех колесах, причем передние — вентилируемые. Это обеспечивает эффективное и стабильное торможение. Электрический усилитель руля делает управление легким и комфортным, особенно в городских условиях.

Важным аспектом безопасности является наличие системы электронной стабилизации (ESP), а также антипробуксовочной системы с распределением тормозных усилий (ABS+EBD). Эти системы значительно повышают активную безопасность автомобиля. Однако у Livan X3 Pro есть и свои минусы.

— В частности, — продолжает наш эксперт, — отсутствие полного привода ограничивает возможности автомобиля в сложных дорожных условиях. Шумоизоляция — еще один аспект, требующий внимания. Владельцы машины рассказывают, что на высоких скоростях в салоне становится шумно из-за гула шин и аэродинамических шумов, что может утомлять при длительных поездках. Но это беда подавляющей части китайских машин.

Стоит отметить, что производитель предоставляет гарантию на основные агрегаты (двигатель, вариатор) сроком на пять лет или 150 000 километров пробега, что позволяет владельцу чувствовать себя защищенным от возможных дорогостоящих ремонтов в течение длительного периода эксплуатации автомобиля.

В целом же, переднеприводный Livan X3 Pro представляет собой интересное предложение в сегменте компактных кроссоверов. Его основные технические плюсы — надежный двигатель, способный работать на доступном топливе, хорошая комплектация систем безопасности и неплохая подвеска. Минусы включают в себя, потенциальные проблемы с вариатором и недостаточную шумоизоляцию.

Livan X3 Pro может стать хорошим выбором для городского использования и время от времени выездов на природу. Однако потенциальным покупателям стоит взвесить все за и против, учитывая свои потребности и условия эксплуатации, — выносит свой вердикт г-н Давиденко.