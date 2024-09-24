Эксперт Pango Cars рассказал, как правильно торговать подержанными машинами

Напомним, что за минувшие восемь месяцев в стране было реализовано 560 000 подержанных авто. И значительная часть из них нашла своих хозяев именно благодаря Pango Cars. Сейчас на ее сайте-маркетплейсе предложено к покупке не менее 100 000 автомобилей с пробегом различных марок. А вообще бренд открыл 80 дилерских центров в 40 городах России.
— За первый год мы стали узнаваемым партнером для дилеров, банков, страховых компаний. Следующим нашим шагом станет закрепление статуса надежного и проверенного продавца для конечного потребителя", — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель компании Антон Ганжа. —
Ключевыми для нас направлениями бизнеса являются программа сертификации автомобилей Pango Select, продажа финансовых продуктов по кредитованию Pango Finance и страхованию Pango Insurance. На сегодня партнерство достигнуто с 9 ключевыми банками (ежемесячно выдается 3000 кредитов) и 5 страховыми компаниями на уникальных условиях. А в мае 2024 года в синергии с Pango Cars стартовал проект Caready, объединяющий мультибрендовую сеть станций технического обслуживания и собственный бренд автозапчастей. В первые три месяца работы было уже открыто 23 СТО в 17 городах России...
А потенциальным клиентам компании стоит напомнить, что в рамках упомянутой специалистом программы Pango Select, компания продает автомобили любых марок и моделей в возрасте до 20 лет и пробегом не более 250 тыс. км. При этом машины проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику.
Специалисты так же проверяют состояние авто по 129 пунктам и проводят предпродажное обслуживание. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на один год или достижения пробега 20 тыс. км с момента покупки с покрытием ключевых узлов и агрегатов.