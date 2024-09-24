Эксперт Pango Cars рассказал, как правильно торговать подержанными машинами

Ровно год назад на российском авторынке появился новый игрок: федеральная автомобильная система Pango Cars, амбициозно заявившая о своих намерениях торговать миллионами подержанных авто. Что удалось сделать за этот срок компании, бросившей вызов таким старожилам рынка как avto.ru, avito.ru. Fresh Auto, Fit Service, СarPrice, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что за минувшие восемь месяцев в стране было реализовано 560 000 подержанных авто. И значительная часть из них нашла своих хозяев именно благодаря Pango Cars. Сейчас на ее сайте-маркетплейсе предложено к покупке не менее 100 000 автомобилей с пробегом различных марок. А вообще бренд открыл 80 дилерских центров в 40 городах России.

— За первый год мы стали узнаваемым партнером для дилеров, банков, страховых компаний. Следующим нашим шагом станет закрепление статуса надежного и проверенного продавца для конечного потребителя", — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель компании Антон Ганжа. —

Ключевыми для нас направлениями бизнеса являются программа сертификации автомобилей Pango Select, продажа финансовых продуктов по кредитованию Pango Finance и страхованию Pango Insurance. На сегодня партнерство достигнуто с 9 ключевыми банками (ежемесячно выдается 3000 кредитов) и 5 страховыми компаниями на уникальных условиях. А в мае 2024 года в синергии с Pango Cars стартовал проект Caready, объединяющий мультибрендовую сеть станций технического обслуживания и собственный бренд автозапчастей. В первые три месяца работы было уже открыто 23 СТО в 17 городах России...

А потенциальным клиентам компании стоит напомнить, что в рамках упомянутой специалистом программы Pango Select, компания продает автомобили любых марок и моделей в возрасте до 20 лет и пробегом не более 250 тыс. км. При этом машины проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику.

Специалисты так же проверяют состояние авто по 129 пунктам и проводят предпродажное обслуживание. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на один год или достижения пробега 20 тыс. км с момента покупки с покрытием ключевых узлов и агрегатов.