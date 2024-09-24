Россиянам рассказали, когда и почему подорожают подержанные машины

С 1 октября этого года, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ставки утилизационного сбора в России поднимутся на 75-80%. Как только это произойдет, сразу вырастут цены на автомобили с пробегом в сегменте параллельного импорта. На внутреннем рынке ценники в сторону увеличения начнут переписывать с конца сентября и в течение несколько месяцев они достигнут максимума.

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. По его словам, прайсы на машины зависят от многих факторов, в том числе курсов валют, дефицита в отдельных сегментах рынка и политики Центробанка.

Обычно, когда растут цены на новые машины, вслед за ними дорожают и ТС с пробегом. В сентябре и на первичном, и на вторичном авторынке спрос будет высоким, как и в последний месяц лета, снижение покупательского интереса ожидается в ноябре, прогнозирует замгенерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», продажи подержанных машин в России сейчас бьют рекорды. В августе граждане приобрели на вторичке 560 тыс. легковых авто.