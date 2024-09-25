Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

В нашей стране в тройку лидеров на вторичке вошли российские, японские и немецкие машины. Отечественные бэушки реже стали перепродавать, средний срок владения ими увеличился до пяти-шести лет. За восемь месяцев 2024 года их продажи выросли на 2% (до 1,16 млн.), а доля «японцев» и «немцев» сократилась на 13% и 11% соответственно. Это 1,08 млн. и 556 тыс. машин.

Российские подержанные машины занимают у нас 28% в структуре рынка, японские — 26%, немецким досталось 13,4%. Авто из Страны восходящего солнца обычно были на первой позиции в подобных рейтингах, но теперь им пришлось уступить «нашемаркам», сообщают «Известия» со ссылкой на исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

На вторичке среди российских марок первенство у LADA. За период с января по август новых владельцев нашли 1,02 млн. автомобилей. Год назад за тот же период — 1 млн. Toyota оказалась самым востребованным брендом из Японии, хотя ее доля продаж сократилась с 495,4 тыс. до 421,7 тыс. машин. На третьей позиции Volkswagen, чья популярность оказалась выше, чем у всех остальных «немцев». Перепродажи по сравнению с 2023 годом снизились до 180,4 с 196 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, российский автопарк безудержно стареет. Самыми популярными на вторичке оказались машины старше 15 лет.