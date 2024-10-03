Эксперт назвал бюджетные седаны, которые доставляют больше всего проблем

На вторичном рынке встречаются дешевые, но при этом надежные и крепкие автомобили, готовые служить хозяину верой и правдой долгие годы. Вместе с тем в бюджетном сегменте предостаточно и тех машин, что кроме новых проблем ничего владельцу доставить не могут. Какие именно модели входят в их число, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал сразу пять четырехдверок бюджетного класса, которые не стоит рассматривать в качестве потенциальной покупки. И в первую очередь он вспомнил Lifan Solano — седан с тонким железом, капризной коробкой передач, слабыми лакокрасочным покрытием и электропроводкой.

Далее в списке Daewoo Nexia — некогда очень популярная модель. Ее уязвимые места — коррозийная стойкость, датчики распределения зажигания, ГРМ и нуждающиеся в частом обслуживании силовые агрегаты. Citroёn C5, тоже вошедший в антирейтинг, в этом смысле еще опаснее: владелец рискует столкнуться с неисправностями турбины, электрики, топливной системы и ТНВД.

Помимо прочего, эксперт рекомендует держаться подальше от Datsun on-DO, перелицованной LADA Granta, и четырехдверного Geely MK. Первый славится низким качеством сборки и ресурсом комплектующих, а также слабой подвеской. Второй — «масложором» на пробеге свыше 150 тыс. км, частыми перегревами, поломками трансмиссии и склонностью к коррозии.