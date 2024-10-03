Названы самые популярные китайские машины с пробегом в России

В список наиболее востребованных автомобилей с пробегом из Поднебесной у нас вошли Haval F7 и F7X, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro, а также Changan Uni-K. Они чаще всего меняли владельцев в середине и конце лета.

Речь идет о моделях в возрасте до 10 лет

Первенство в рейтинге занял Changan Uni-K. У него оказался самый длительный срок продажи. Автомобиль находил нового хозяина в среднем за 50 дней. Кроме того, «Чанган» стал лидером по наиболее высокой средней цене публикации. Она составила 2,94 млн руб., сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

В июле быстрее всего шли продажи Geely Coolray. Средний срок реализации редко был больше 37 дней, а средняя цена публикации составила 1,84 млн руб. В августе в топ-5 вошли только три из пяти самым востребованных моделей июля. В последний месяц лета прорвались Haval F7, Geely Coolray и Changan Uni-K. Средняя стоимость последнего снизилась до 2,81 млн рублей или на 4%, и до 56 дней вырос средний срок реализации. «Кулрэй» подорожал на 7%, сроки продажи увеличились до 43 дней.

Ценник на Haval F7 подрос на 1% месяц к месяцу — с 2,01 млн до 2,03 млн руб. И с 42 до 48 дней увеличился средний срок продажи. В первую пятерку в последний летний месяц вошел Geely Monjaro. При стоимости 3,66 млн руб. он стал наиболее дорогим автомобилем за июль и август.

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