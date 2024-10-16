В России назвали самые популярные седаны и хетчбэки с пробегом

По итогам девяти месяцев текущего года наиболее востребованным седаном на отечественном авторынке оказалась LADA Vesta. За тот же период машины этого российского бренда стали самыми популярными легковушками на вторичке, если не брать в расчет сегмент кроссоверов.

Пальма первенства среди моделей принадлежит четырехдверной «Весте» 2015—2022 годов выпуска. Ее средняя стоимость составляет 1,14 млн рублей, подсчитали аналитики «Авто.ру». На втором месте расположилась LADA Granta 2011—2018 годов производства, чья средняя цена — 523,8 тыс. рублей. Третью позицию заняла LADA Priora — автомобили, сошедшие с конвейера с 2007 по 2013 год. Их средний ценник — 383,4 тыс. рублей.

Список продолжают LADA-2114 и Kia Rio, выпущенные с 2001-го по 2013-й и с 2017-го по 2020-й соответственно. Следом идет LADA Granta (2018—2024), за ней Hyundai Solaris (2010-2014) и LADA Largus (2012-2021). Замыкают список Volkswagen Polo, который произвели с 2014-го по 2020 год, и Ford Focus образца 2011—2015 года.

На российской вторичке с января по сентябрь на седаны не старше 15 лет пришлось 33% машин. Доля хетчбэков составила 17%, а кроссоверов — 38%, уточняют аналитики.

Напомним, недавно LADA Granta попала в десятку самых популярных седанов в мире. Эксперты подвели итоги продаж новых легковушек, длина которых не превышает 4,5 м.