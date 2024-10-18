Названы самые востребованные у россиян подержанные автомобили

Эксперты изучили предложения частников о продаже своих подержанных автомобилей, которыми россияне больше всего заинтересовались в начале осени. В первые три дня после публикации по объявлениям поступило максимальное количество звонков. На Москву и Подмосковье пришлось 63% объявлений, на Петербург и область — 25%, оставшиеся 12% распределились по другим регионам.

Наибольший ажиотаж вызвало предложение о продаже кроссовера Hyundai Creta, выпущенного пять лет назад. По поводу этого SUV потенциальные покупатели звонили его хозяину 71 раз, и в итоге автомобиль нашел своего нового владельца за один день. Пробег «корейца» составил 69 400 км, его удалось реализовать за 1,54 млн. рублей, сообщает Авто.ру Бизнес.

На второй строчке расположился Kia Rio, сошедший с конвейера в 2017 году. Его пробег — 79 000 км, ценник — 1,2 млн. рублей. Автомобиль сумели продать за два дня, желающие приобрести его позвонили 47 раз.

Тройку самых востребованных поддержанных машин сентября в нашей стране замыкает Mazda CX-5 2020 года выпуска. При пробеге 70 500 км новый хозяин купил этот японский SUV за 2,85 млн. рублей. Ради этой машины телефонную трубку взяли в руки 39 человек.

В начале осени быстрее прочих находили новых владельцев авто с пробегом брендов LADA, Hyundai, BMW, Volkswagen, а также Haval, Kia и Mazda. Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о самых популярных б/у седанах и хетчбэках по итогам девяти месяцев текущего года. В список вошли 10 моделей.