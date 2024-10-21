Названы 5 самых надежных китайских седанов с пробегом

«Китайцы» захватили российский рынок новых автомобилей, а теперь принялись за вторичку. И что любопытно, в «бэушной» продаже можно отыскать довольно много свежих машин с минимальными пробегами и приятной ценой. Пятерку самых интересных седанов классов «компакт» и «комфорт» назвала эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша подчеркнула, что выбирая слегка подержанный седан марок из КНР, в первую очередь следует обращать внимание на тип двигателя, отдавая предпочтение атмосферному мотору.

Например, можно присмотреться к BAIC U5 Plus, который комплектуется 1,5-литровым агрегатом на 105 л.с. и механической или бесступенчатой коробкой передач. Его движок построен на базе мотора Mitsubishi 4A91: блок и головка алюминиевые, гильзы чугунные, впрыск распределенный, а степень сжатия 10,5, что позволяет спокойно использовать АИ-92. Аналогичные характеристики у «сердца» Changan Alsvin. Только там еще и мощность 98 л.с. — транспортный налог будет ниже.

Очень неплохой вариант, по словам эксперта, компактный седан Jetta VA3 — детище совместного предприятия FAW и Volkswagen. Его сравнивают с «нашим» VW Polo, хотя портал «АвтоВзгляд», испытавший китайскую четырехдверку, согласиться с этим не может. Но как бы ни было, главное достоинство VA3 — «ваговский» движок, конструктивно идентичный тем моторам, которые устанавливались на «российский» Polo.

Тем же, кто планирует обзавестись седаном более высокого комфорт-класса, эксперт рекомендует присмотреться к подержанным Geely Emgrand и Omoda S5. Первый — самый мощный из этой подборки, однако и самый капризный: степень сжатия 13,5, непосредственный впрыск, повышенная чувствительность к качеству топлива и склонность к нагару на клапанах. А второй — единственный с чугунным блоком цилиндров, что выгодно отличает его от конкурентов.