В России просел рынок автомобилей с пробегом

За первый месяц осени российская «вторичка» не смогла повторить рекордных результатов сегмента новых машин. В сентябре своих владельцев нашли 529,4 тыс. автомобилей с пробегом. Это меньше, чем в августе на 5,5%. По мнению экспертов, новые легковушки активно разбирали из-за грядущего роста ставок утильсбора. Подержанные авто к нему не так чувствительны, поэтому ими интересовались меньше.

В октябре россияне будут еще меньше смотреть в сторону «вторички», прогнозирует «Коммерсантъ». Лучшие результаты для этого рынка были зафиксированы в августе 2024-го. Тогда своих владельцев нашли 560 тыс. автомобилей с пробегом. В годовом выражении за сентябрь продажи в сегменте увеличились на 3,9%.

Если говорить о брендах, первое место удерживает российская LADA. Она сумела поднять показатели до 127,47 тыс. единиц, продажи на вторичном рынке выросли на 10,5% к году. Наиболее популярной иностранной маркой сегмента осталась Toyota. Тем не менее спрос на японские автомобили снизился на 8,3% - до 54,23 тыс. Тройку лидеров замыкает Kia. Ее результаты увеличились до 32,26 тыс., что на 15,5% лучше, чем прежде, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Раннее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в нашей стране обрушились продажи новых машин. Их покупают все меньше и меньше с каждой неделей.