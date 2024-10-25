Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вышел «в плюс»

За первый месяц осени текущего года жители нашей страны купили 198 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок в этом сегменте вышел «в плюс», он растет уже третий месяц подряд.

В сентябре их продажи выросли на 5%

С января по сентябрь в России приобрели 1679 люксовых машин на вторичке. Такой показатель на 0,4% выше, чем за первые девять месяцев 2023 года. Доля британского бренда Bentley составила 34% или 68 экземпляров. Rolls-Royce с результатом 19% идет следом, удалось реализовать 37 экземпляров. Ему в спину дышит Lamborghini — жители нашей страны приобрели 36 машин этой итальянской марки. Далее следует Maserati, в чью пользу сделали выбор 32 покупателя. Кроме того, новых владельцев в России нашли 18 Ferrari и семь Aston Martin, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В начале осени более половины или 55% люксовых машин с пробегом приобрели москвичи — жители столицы купили 109 экземпляров. Еще 20 авто нашли новых хозяев в Московской области. В Санкт-Петербург уехали 15 автомобилей с вторички, в Краснодарский край — еще 11.

В топовую пятерку люксовых машин по итогам месяца вошли Bentley Continental GT, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan и Maserati Levante.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что россияне продолжают скупать новые люксовые автомобили. Тогда аналитики подвели итоги сентября.