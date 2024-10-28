Эксперт назвал самые «неубиваемые» кроссоверы

Каждый водитель мечтает обзавестись «беспроблемным» автомобилем, готовым служить верой, правдой и бесперебойной работой долгие годы. Идеальных машин, напрочь лишенных конструктивных недостатков, конечно, не существует. Но есть те, у которых этих самых недостатков немного.

В беседе с «Российской газетой» представитель компании Expocar Александр Ковалев назвал пять самых крепких кроссоверов, которые сегодня можно легко отыскать на вторичном рынке. Так, в топ-5 он включил Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Renault Duster, отметив, что «эти автомобили зарекомендовали себя с точки зрения надежности и устойчивости к серьезным поломкам, хотя кристально чистой их репутацию назвать нельзя».

Интересно, что упомянул эксперт и «китайцев». В частности, Chery Tiggo 7 Pro Max, который в этом году успешно прошел непростое ресурсное испытание и даже попал в Книгу рекордов России. Напомним, что три машины за 5 дней преодолели без малого 12 500 км, и у них не было ни одной поломки. Отметил Ковалев и «старшего брата» — Chery Tiggo 8.

— Некоторые владельцы Chery Tiggo 8 уже накатали более 200 тысяч километров без серьезных неисправностей, и это больше похоже на тенденцию, чем на «ошибку выжившего». Тем не менее, прошло еще недостаточно времени, чтобы китайские кроссоверы могли похвастаться такой же прочной репутацией, как конкуренты из других стран, — сказал он.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что эксперты назвали китайские кроссоверы, которые не боятся российских морозов. О них можно прочитать здесь.