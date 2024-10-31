Не Camry: что выбрать на «вторичке» вместо божественной Toyota

Разговаривая о седане, не имеющем отношения к большой немецкой тройке, беседа всегда сваливается в сторону одной и той же машины — Toyota Camry. «Божественная» в России не просто популярна: она — седан №1. Но текущие цены и образ вселенского «членовоза» многих оттолкнут от такого приобретения, так что самое время познакомиться с конкурентами Toyota, которые, если уж по гамбургскому счету, мало в чем ей уступают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Говорим седан — подразумеваем Camry, ведь именно эта модель Toyota долгие годы возглавляла некогда широкое японское предложение в некогда самом популярном классе, буквально выдавив за пределы круга всех своих конкурентов, хотя в последние докризисные годы ей на пятки уже наступала Kia K5.

Да, конечно, есть немцы с их Mercedes-Benz и BMW, но они играют в другой, высшей лиге, а для тех, кто туда по финансово-идеологическим условиям не попадает, была она — «камрюха». Дальше — только шутки про 3,5-литровый мотор, надо которыми все смеялись, в тайне мечтая именно о такой комплектации седана.

И сегодня на «вторичке» можно найти неплохую, еще живую «Камри», но цена машины поражает: около 1 600 000 — 1 800 000 за хорошую машину 55 поколения и три миллиона за «семидесятку» еще российской сборки, которая, по заявлениям многих поклонников модели, намного лучше и качественнее китайской. Дорого, черт возьми! А есть ли что-то еще?

Фото производителя.

Оказывается, сегмент жив не Camry единой, а если покопаться, то можно найти машину ничуть не хуже, но намного дешевле. Так копнем черноземы в поисках самородка!

Первым на ум приходит, конечно, Nissan Teana, давний конкурент «камрюхи», который, кстати, тоже выпускался с 3,5-литровым мотором, но был и остается не таким популярным, как «божественная». Предложений много, около 400 на самой популярной доске автобъявлений, выбрать из чего есть.

Хорошая «Теана» тоже стоит денег, но здесь уже можно уложиться в 1,25 — 1,35 миллиона рублей за приличный вариант в пристойном состоянии и малым количеством хозяев. Кстати, все владельцы Nissan, в отличие от некоторых, готовы торговаться. Давайте откровенно, с таким бюджетом даже искать Camry не стоит — бессмысленно.

Следующий вариант — Mazda6. Она считалась более молодежным вариантом, но и более доступным. Есть на выбор около 200 предложений на машины до 10 лет, не считая совсем уж рухлядь и «битки». Цена — от миллиона, но и выглядят такое авто (визуально, по фотографиям) намного привлекательнее «Камри» за полтора и даже местами за два миллиона «деревянных».

Фото netcarshow.com

Конечно, у «Мазды» не было 3,5-литрового мотора, но во всем остальном, включая качество исполнения и удовольствия от вождения, она «Тойоте» мало чем уступит. Вполне реальный вариант, и уж точно куда привлекательнее с бюджетом около 1 500 000 рублей.

Хотелось бы на третье место поставить Honda Accord, но живая машина восьмого поколения будет стоить около полутора миллионов рублей, а уж «девятку» найти — что иголку в стоге сена. Их просто нет на рынке в приличном состоянии за вменяемую сумму. Не был бы лишним в этом списке весьма привлекательный седан VW Passat или тот же Skoda Superb, не испортил бы картину Opel Insignia.

Фото netcarshow.com

Но эстетики ради на третье место поставим все же Ford Mondeo — седан, который в России очень любили. Их немало, более трех сотен объявлений интересного нам IV и V поколений: «ловить удачу» в этом омуте стоит с бюджетом от миллиона до полутора рублей, причем, как ни странно, избегая дизельных машин. Они сложнее и дороже в содержании.

А вот приличную бензиновую 2,3-литровую в топовом исполнении «титаниум» вполне можно найти и за 1 400 000 рублей. И это будет куда более простая и понятная сделка, чем Toyota Camry за ту же сумму.