Не Camry: что выбрать на «вторичке» вместо божественной Toyota

Говорим седан — подразумеваем Camry, ведь именно эта модель Toyota долгие годы возглавляла некогда широкое японское предложение в некогда самом популярном классе, буквально выдавив за пределы круга всех своих конкурентов, хотя в последние докризисные годы ей на пятки уже наступала Kia K5.
Да, конечно, есть немцы с их Mercedes-Benz и BMW, но они играют в другой, высшей лиге, а для тех, кто туда по финансово-идеологическим условиям не попадает, была она — «камрюха». Дальше — только шутки про 3,5-литровый мотор, надо которыми все смеялись, в тайне мечтая именно о такой комплектации седана.
И сегодня на «вторичке» можно найти неплохую, еще живую «Камри», но цена машины поражает: около 1 600 000 — 1 800 000 за хорошую машину 55 поколения и три миллиона за «семидесятку» еще российской сборки, которая, по заявлениям многих поклонников модели, намного лучше и качественнее китайской. Дорого, черт возьми! А есть ли что-то еще?
Оказывается, сегмент жив не Camry единой, а если покопаться, то можно найти машину ничуть не хуже, но намного дешевле. Так копнем черноземы в поисках самородка!
Первым на ум приходит, конечно, Nissan Teana, давний конкурент «камрюхи», который, кстати, тоже выпускался с 3,5-литровым мотором, но был и остается не таким популярным, как «божественная». Предложений много, около 400 на самой популярной доске автобъявлений, выбрать из чего есть.
Хорошая «Теана» тоже стоит денег, но здесь уже можно уложиться в 1,25 — 1,35 миллиона рублей за приличный вариант в пристойном состоянии и малым количеством хозяев. Кстати, все владельцы Nissan, в отличие от некоторых, готовы торговаться. Давайте откровенно, с таким бюджетом даже искать Camry не стоит — бессмысленно.
Следующий вариант — Mazda6. Она считалась более молодежным вариантом, но и более доступным. Есть на выбор около 200 предложений на машины до 10 лет, не считая совсем уж рухлядь и «битки». Цена — от миллиона, но и выглядят такое авто (визуально, по фотографиям) намного привлекательнее «Камри» за полтора и даже местами за два миллиона «деревянных».
Конечно, у «Мазды» не было 3,5-литрового мотора, но во всем остальном, включая качество исполнения и удовольствия от вождения, она «Тойоте» мало чем уступит. Вполне реальный вариант, и уж точно куда привлекательнее с бюджетом около 1 500 000 рублей.
Хотелось бы на третье место поставить Honda Accord, но живая машина восьмого поколения будет стоить около полутора миллионов рублей, а уж «девятку» найти — что иголку в стоге сена. Их просто нет на рынке в приличном состоянии за вменяемую сумму. Не был бы лишним в этом списке весьма привлекательный седан VW Passat или тот же Skoda Superb, не испортил бы картину Opel Insignia.
Но эстетики ради на третье место поставим все же Ford Mondeo — седан, который в России очень любили. Их немало, более трех сотен объявлений интересного нам IV и V поколений: «ловить удачу» в этом омуте стоит с бюджетом от миллиона до полутора рублей, причем, как ни странно, избегая дизельных машин. Они сложнее и дороже в содержании.
А вот приличную бензиновую 2,3-литровую в топовом исполнении «титаниум» вполне можно найти и за 1 400 000 рублей. И это будет куда более простая и понятная сделка, чем Toyota Camry за ту же сумму.