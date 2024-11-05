LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке

Среди российских машин вторая строчка в рейтинге востребованности на рынке авто с пробегом принадлежит «Приоре», сошедшей с конвейера в 2011-м. Далее в списке идут представители семейства LADA Samara, покинувшие стены завода-изготовителя в 2007-м, 2005-м и 2008-м году. Следом — «Приора», построенная в 2010-м. Последние четыре позиции в топ-10 заняли «Гранта» 2013 года, «Самара» 2006-го, «Приора» 2012-го и «Самара», выпущенная в 2011-м, сообщают аналитики маркетингового агентства НАПИ.
Если говорить о реализации машин, не учитывая их год выпуска, первое место в списке принадлежит LADA Samara. Своих владельцев нашли 87,4 тыс. проданных экземпляров. Показатели LADA Priora гораздо скромнее в этом ключе — 73,7 тыс. единиц.
В рейтинге востребованных иномарок с пробегом «Фокус» занял первую и третью позицию — речь идет о машинах 2008-го и 2012-го года соответственно. На второй — Hyundai Solaris образца 2015 года. Затем идут Kia Rio 2017-го и 2018-го года выпуска, далее только «Солярисы» и «Фокусы» разного возраста. С января по сентябрь на вторичке в России удалось продать 29 тыс. Ford Focus и 49 тыс. Hyundai Solaris.
Напомним, портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне в основном скупают дешевые старые машины. Новые авто отечественным водителям, как правило, уже не по карману.