LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке

За первые девять месяцев текущего года в нашей стране реализовали 20,4 тыс. «Приор» 2008 года выпуска. Такие показатели позволили этой модели занять первое место среди «бэушек», продаваемых на российской вторичке. LADA Priora оказалась лидером как среди отечественных машин, так и в общем зачете. А если брать только сегмент иномарок, то на самый верх пробился Ford Focus 2008 года. Он разошелся тиражом 10,3 тыс. экземпляров.

Среди российских машин вторая строчка в рейтинге востребованности на рынке авто с пробегом принадлежит «Приоре», сошедшей с конвейера в 2011-м. Далее в списке идут представители семейства LADA Samara, покинувшие стены завода-изготовителя в 2007-м, 2005-м и 2008-м году. Следом — «Приора», построенная в 2010-м. Последние четыре позиции в топ-10 заняли «Гранта» 2013 года, «Самара» 2006-го, «Приора» 2012-го и «Самара», выпущенная в 2011-м, сообщают аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Если говорить о реализации машин, не учитывая их год выпуска, первое место в списке принадлежит LADA Samara. Своих владельцев нашли 87,4 тыс. проданных экземпляров. Показатели LADA Priora гораздо скромнее в этом ключе — 73,7 тыс. единиц.

В рейтинге востребованных иномарок с пробегом «Фокус» занял первую и третью позицию — речь идет о машинах 2008-го и 2012-го года соответственно. На второй — Hyundai Solaris образца 2015 года. Затем идут Kia Rio 2017-го и 2018-го года выпуска, далее только «Солярисы» и «Фокусы» разного возраста. С января по сентябрь на вторичке в России удалось продать 29 тыс. Ford Focus и 49 тыс. Hyundai Solaris.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне в основном скупают дешевые старые машины. Новые авто отечественным водителям, как правило, уже не по карману.