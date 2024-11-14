Геморрой по сходной цене: на что обратить внимание покупая Lifan X60

Марка Lifan в свое время ставила рекорды продаж в России. Достаточно сказать, что в 2013-ом она реализовала у нас более 23 000 машин и лидировала по этому показателю среди всех представленных у нас китайских брендов вплоть до 2018-го. При этом самой продаваемой моделью за все это время стал компактный кроссовер Lifan X60: он нашел более 50 000 хозяев по всей стране. И сейчас весьма широко представлен на вторичном рынке по весьма интересным ценам. Но вот стоит ли гоняться, как тот поп, за дешевизной, портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов.

Хотя, надо сказать, совсем уж дешевым автомобиль не назовешь. В Сети полно объявлений, в которых за экземпляры 2014-го года выпуска с пробегами до 90 000 км просят от 850 000 до 900 000. Хотя все-таки «средняя температура по больнице» значительно ниже и колеблется в диапазоне 450 000-700 000 руб.

Что, впрочем, для десятилетней китайской «тачки», согласитесь, немало. И это, чисто теоретически, может говорить о том, что выставленные на продажу «Лифаны» и надежны, и хорошо сохранились в столь преклонном возрасте. Так ли это, и на что обратить внимание, решившись на покупку «шестидесятки», порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

— Lifan X60 2012-2014 годов выпуска (дорестайлинговая версия) даже сегодня привлекает внимание автолюбителей доступной ценой и богатой комплектацией. Одним из главных достоинств SUV можно считать его просторный и комфортабельный салон. К тому же автомобиль отличается хорошей эргономикой: все кнопки и рычаги легко доступны и интуитивно понятны в управлении. Передние сиденья достаточно удобны и комфортны, хотя и не обладают выраженной боковой поддержкой. Обзорность в автомобиле также на достойном уровне.

Фото производителя.

Еще один плюс, особенно по нынешним временам, экономичность авто. Средний расход топлива составляет 8,2 л на 100 км в смешанном цикле, что является довольно неплохим показателем для автомобиля этого класса. Кроссовер оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с., который при правильной эксплуатации может прослужить до 300 000-400 000 километров. Что и не удивительно, ведь этот силовой агрегат — копия мотора Toyota 1ZZ-FE (да и сам автомобиль считает конструктивно схожим с Toyota RAV4 третьего поколения).

Ну и не забудем про достаточно высокий, хотя и не эталонный для «паркетников», клиренс в 179 мм, что позволяет более-менее уверенно чувствовать себя на плохих дорогах и легком бездорожье. К тому же Х60 демонстрирует хорошую управляемость на гравийных и грунтовых дорогах.

Однако у Lifan X60 есть и ряд существенных недостатков, сводящих практически на нет все вышеперечисленные достоинства. И один из главных — низкое качество лакокрасочного покрытия и недостаточная антикоррозийная обработка кузова.

Уже после первой зимы на автомобилях, чьи владельцы не озаботились своевременно о дополнительной защите, появлялись очаги коррозии, особенно на крыльях, нижней части дверей и колесных арках. Поэтому при покупке этого «китайца» сегодня, на этот нюанс надо обратить самое пристальное внимание. Причем если проблема очевидна, от сделки стоит отказаться, ведь дальше будет только хуже.

Фото производителя.

Другая проблема — недостаточная надежность некоторых узлов и агрегатов. Например, цепь привода ГРМ требует замены уже на 150 000 километров пробега, а фазорегулятор VVT имеет ограниченный ресурс. Также отмечается склонность двигателя к повышенному расходу масла из-за залегания колец и быстрому прогоранию клапанов.

Да и подвеска автомобиля вызывает нарекания. При поворотах на высокой скорости кроссовер склонен к сильным кренам, что нехарактерно для автомобилей этого класса. Ресурс некоторых элементов подвески довольно ограничен: втулки и стойки стабилизаторов могут потребовать замены уже на 20 000-30 000 километров пробега.

Также не радует и очень слабая шумоизоляция салона, и низкое качество некоторых отделочных материалов. Пластик в салоне жесткий и легко царапается, а на кожаных сиденьях быстро появляются потертости и трещины.

Что касается безопасности, то Lifan X60 получил четыре звезды из пяти возможных в краш-тесте CNCAP. Как это ему удалось — не совсем понятно, ведь автомобиль оснащен лишь двумя подушками безопасности, ABS и креплениями для детских кресел, что можно считать минимально необходимым в этом смысле набором, — завершает свой экскурс специалист.

Фото производителя.

Короче говоря, Lifan X60 2012-2013 годов — автомобиль с противоречивыми характеристиками. С одной стороны, он привлекает просторным салоном, экономичностью и неплохой проходимостью. С другой, проблемы с качеством сборки, коррозией и надежностью некоторых узлов могут стать источником дополнительных расходов и хлопот для владельца.

Поэтому при выборе этого автомобиля стоит тщательно взвесить все за и против, а также быть готовым к более частому техническому обслуживанию и возможным ремонтам.