Эксперт объяснил, какие машины с дизелем наиболее надежны

Специалисты составили рейтинг автомобилей с дизельными моторами, которые можно считать самыми надежными. В этом помогла база данных, которые собирали на протяжении четырех лет. Машины проверялись механиками по более чем 100 пунктам. Одним из главных преимуществ этого источника считаются одинаковые критерии для всех авто. В итоги складывается объективная картина, на которую не влияют ТТХ и стоимость.

В беседе с «Российской газетой» наиболее надежные машины с дизельным силовым агрегатом назвала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, опираясь на ту уникальную базу.

На первой строчке оказался Genesis GV70, его владельцы обращались в сервисные центры только в 2% случаев. Вторую позицию занял Hyundai Staria, здесь показатель уже 3%. С аналогичной цифрой в первую тройку вошел Genesis GV80. Третья строчка ему досталась из-за большего количества проверенных машин. Четвертую позицию занимает Audi Q8 — 4% обращений, пятерку лидеров замыкает BMW X7 с 5%. BMW X2, Hyundai Palisade и Toyota Fortuner также оказались на хорошем счету.

Чаще всего к сервисменам заезжали хозяева дизельных Dodge Journey и Toyota Corolla. Это нехороший звоночек для тех, кто хотел приобрести эти модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, какой двигатель надежнее: бензиновый или дизельный.