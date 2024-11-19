Эксперт объяснил, какие машины с дизелем наиболее надежны

В беседе с «Российской газетой» наиболее надежные машины с дизельным силовым агрегатом назвала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, опираясь на ту уникальную базу.
На первой строчке оказался Genesis GV70, его владельцы обращались в сервисные центры только в 2% случаев. Вторую позицию занял Hyundai Staria, здесь показатель уже 3%. С аналогичной цифрой в первую тройку вошел Genesis GV80. Третья строчка ему досталась из-за большего количества проверенных машин. Четвертую позицию занимает Audi Q8 — 4% обращений, пятерку лидеров замыкает BMW X7 с 5%. BMW X2, Hyundai Palisade и Toyota Fortuner также оказались на хорошем счету.
Чаще всего к сервисменам заезжали хозяева дизельных Dodge Journey и Toyota Corolla. Это нехороший звоночек для тех, кто хотел приобрести эти модели.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, какой двигатель надежнее: бензиновый или дизельный.