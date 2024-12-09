Автоэксперт назвал лучшие немецкие автомобили по цене до 500 тысяч рублей

Найти приличный автомобиль с пробегом в ценовом сегменте до 500 тысяч рублей — задачка не из простых. Тем не менее это реально: причем, располагая таким бюджетом, можно приобрести не только «Жигули», но и настоящего «немца». А каким именно моделям стоит уделить особое внимание, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar сказал, что самым практичным автомобилем в категории «немцы за 500 000» является Volkswagen Polo IV поколения. Да, кому-то он может показаться «скучным». Зато эта модель надежна, у нее неприхотливые агрегаты, да и запчасти всегда есть в наличии. Хочется чего-то более интересного? Присмотритесь к Volkswagen Passat B5 — он занимает вторую строчку в рейтинге эксперта.

На третьем месте оказалась Audi A4 B5: эту модель отличает широкий выбор двигателей, выносливые силовые агрегаты и оцинкованный кузов. Однако, надо понимать, это уже премиум-сегмент, а значит, за 500 000 рублей можно купить автомобиль (если мы говорим об исправном и «чистом» в юридическом плане) в возрасте около 25 лет. То есть стоит приготовиться к серьезным затратам на обслуживание.

То же самое касается BMW 5-й серии в кузове E39 и Mercedes-Benz E-класса W210. Комфортные, в целом надежные, но уже старенькие. Перед покупкой нужно проводить очень тщательную диагностику. Да и выбирать надо предельно внимательно, ведь действительно достойных экземпляров, по словам эксперта, осталось на российской вторичке немного.