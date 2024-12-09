Перечислены самые популярные машины с пробегом в России по итогам осени

Осенью текущего года спрос на бюджетную LADA Granta на вторичке стал на 42,9% выше, чем за аналогичный период 2023-го. В шоу-румах официальных дилеров за нее просили на 2,8% больше по сравнению с прошлым годом — цена автомобиля достигла отметки 718,7 тыс. рублей. Его средняя стоимость у частников прибавила 5,5%, составив 626,4 тыс. рублей.

На второй позиции расположился Kia Rio, чья реализация увеличилась на 20,3%, если сравнивать показатели с прошлой осенью. Дилеры просили за «корейца» на 6,3% меньше, чем в 2023-м. Речь идет о 1,21 млн рублей. Но это все равно было дороже, чем покупать ту же машину с рук. В таком случае приходилось платить 1,09 млн рублей. То есть на 0,8% больше, чем год назад, сообщают аналитики «Авто.ру Бизнес».

Третья строчка принадлежит Hyundai Solaris. Относительно сентября-ноября 2023-го его продажи прибавили 20,7%. Дилеры марки просили на 5,8% меньше, чем прежде — 1,14 млн рублей. Частные продавцы — 1,05 млн рублей, такая цифра почти совпадает с прошлогодней.

Наиболее популярной маркой на рынке подержанных машин оказалась LADA, продажи автомобилей тольяттинского автогиганта поднялись на 9,7%. ГАЗ лишился 18,8%, УАЗ — 16,3%. По «китайцам» на первое место вырвался бренд Chery — его прибавка составила 40,7%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что вторичный авторынок у нас превращается в свалку. Мы объяснили, почему хороших подержанных машин в России больше не будет.