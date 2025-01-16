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Pango Cars: цены на подержанные авто начнут расти в марте 2025 года

Россиян больше всего интересую машины в возрасте от 11 лет и старше

Ситуация, складывающаяся на отечественном авторынке благодаря довольно странным действиям российских чиновников от экономики и финансов, на данный момент выглядит катастрофически. Автопродажи новых авто уверенно падают с конца прошлого года, да и на «вторичке» дела обстоят далеко не лучшим образом. Тем не менее, в отличие от рынка первичного, тут жизнь еще теплится.

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Автор
Иван Флягин

Изображение Pango Cars: цены на подержанные авто начнут расти в марте 2025 года

Во многом благодаря тому, что отечественные автолюбители продолжают брать кредиты на покупку подержанных машин, несмотря на дороговизну заемных средств. Высокие проценты их не пугают в том числе и потому, что в долг у банков брались в ушедшем году относительно небольшие по нынешним временам суммы: в среднем 1,6 млн рублей. Однако все может очень скоро поменяться если учесть, что уже в декабре 2024-го процентная ставка по кредиту составила 24,1% и явно будет расти.

— Рынок автомобилей с пробегом является более устойчивым, поскольку в меньшей степени зависит от кредитной истории покупателей, комментируют ситуацию и делают прогнозы специалисты компании Pango Cars. — Если финансирование для приобретения новых автомобилей может достигать 80%, то на вторичном рынке этот показатель колеблется всего от 15 до 30%. В начале 2025 года цены на автомобили с пробегом останутся на уровне предыдущего года, но начиная с марта ожидается их рост, что связано с распродажей остатков новых машин...

При этом самое печальное, что россияне по-прежнему предпочитают очень cтарые авто. Так, согласно аналитике Pango Cars, в прошлом году чаще всего приобретались ТС возрастом от 11 до 15 лет (30%), чуть меньшим спросом пользовались авто от 6 до 10 лет (23%), а машин 20+ лет приобрели 10% соотечественников. При этом «свежачком» до 5 лет соблазнилось 25% покупателей. Что касается марок и моделей, то наибольшей популярностью пользовались в 2024 году Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta.

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