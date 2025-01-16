Pango Cars: цены на подержанные авто начнут расти в марте 2025 года

Ситуация, складывающаяся на отечественном авторынке благодаря довольно странным действиям российских чиновников от экономики и финансов, на данный момент выглядит катастрофически. Автопродажи новых авто уверенно падают с конца прошлого года, да и на «вторичке» дела обстоят далеко не лучшим образом. Тем не менее, в отличие от рынка первичного, тут жизнь еще теплится.

Во многом благодаря тому, что отечественные автолюбители продолжают брать кредиты на покупку подержанных машин, несмотря на дороговизну заемных средств. Высокие проценты их не пугают в том числе и потому, что в долг у банков брались в ушедшем году относительно небольшие по нынешним временам суммы: в среднем 1,6 млн рублей. Однако все может очень скоро поменяться если учесть, что уже в декабре 2024-го процентная ставка по кредиту составила 24,1% и явно будет расти.

— Рынок автомобилей с пробегом является более устойчивым, поскольку в меньшей степени зависит от кредитной истории покупателей, комментируют ситуацию и делают прогнозы специалисты компании Pango Cars. — Если финансирование для приобретения новых автомобилей может достигать 80%, то на вторичном рынке этот показатель колеблется всего от 15 до 30%. В начале 2025 года цены на автомобили с пробегом останутся на уровне предыдущего года, но начиная с марта ожидается их рост, что связано с распродажей остатков новых машин...

При этом самое печальное, что россияне по-прежнему предпочитают очень cтарые авто. Так, согласно аналитике Pango Cars, в прошлом году чаще всего приобретались ТС возрастом от 11 до 15 лет (30%), чуть меньшим спросом пользовались авто от 6 до 10 лет (23%), а машин 20+ лет приобрели 10% соотечественников. При этом «свежачком» до 5 лет соблазнилось 25% покупателей. Что касается марок и моделей, то наибольшей популярностью пользовались в 2024 году Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta.