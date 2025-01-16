Pango Cars: цены на подержанные авто начнут расти в марте 2025 года

Во многом благодаря тому, что отечественные автолюбители продолжают брать кредиты на покупку подержанных машин, несмотря на дороговизну заемных средств. Высокие проценты их не пугают в том числе и потому, что в долг у банков брались в ушедшем году относительно небольшие по нынешним временам суммы: в среднем 1,6 млн рублей. Однако все может очень скоро поменяться если учесть, что уже в декабре 2024-го процентная ставка по кредиту составила 24,1% и явно будет расти.
— Рынок автомобилей с пробегом является более устойчивым, поскольку в меньшей степени зависит от кредитной истории покупателей, комментируют ситуацию и делают прогнозы специалисты компании Pango Cars. — Если финансирование для приобретения новых автомобилей может достигать 80%, то на вторичном рынке этот показатель колеблется всего от 15 до 30%. В начале 2025 года цены на автомобили с пробегом останутся на уровне предыдущего года, но начиная с марта ожидается их рост, что связано с распродажей остатков новых машин...
При этом самое печальное, что россияне по-прежнему предпочитают очень cтарые авто. Так, согласно аналитике Pango Cars, в прошлом году чаще всего приобретались ТС возрастом от 11 до 15 лет (30%), чуть меньшим спросом пользовались авто от 6 до 10 лет (23%), а машин 20+ лет приобрели 10% соотечественников. При этом «свежачком» до 5 лет соблазнилось 25% покупателей. Что касается марок и моделей, то наибольшей популярностью пользовались в 2024 году Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta.